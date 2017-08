QUABIT PERDIÓ 3,5 MILLONES DE EUROS EN EL PRIMER SEMESTRE

Google Plus

Quabit obtuvo un beneficio neto negativo de 3,5 millones de euros en el primer semestre del año, al no recoger ningún beneficio de las nuevas promociones en este ejercicio.

De este modo, la compañía atribuyó el resultado negativo a no recoger “todavía” el beneficio de las nuevas promociones lanzadas en este ejercicio, según comunicó este miércoles.

En este sentido, Quabit indicó que en los primeros seis meses del año ha lanzado seis nuevas promociones por un total de 584 viviendas en Madrid, Corredor del Henares y Guadalajara que, sumadas a las 304 viviendas que ya tenía a la venta (todas con obras de edificación iniciadas), y a las 716 viviendas que acaba de poner en comercialización en Madrid, Málaga y Zaragoza, aumentan la cartera comercial de la compañía hasta 1.604 viviendas.

Por su parte, la facturación prevista para estas 1.604 viviendas se sitúa en 320,8 millones de euros y “se reflejará en la cuenta de resultados conforme vayan produciéndose las entregas, entre 2018 y 2019”, según precisó la compañía.

Por este motivo, Quabit explicó que la cifra de negocio no recoge todavía ningún beneficio de las nuevas promociones y disminuye en un 86,6% por la práctica liquidación del stock residencial (17 viviendas a 30 de junio de 2017) y porque en el mismo periodo de 2016 correspondió prácticamente en su totalidad a una dación en pago a una entidad financiera.

Asimismo, el ritmo de comercialización de las promociones de la inmobiliaria se sitúa entre 40 y 60 viviendas al mes, lo que supone tener ya unas preventas de más del 20% sobre el total de la cartera comercial.

Paralelamente, durante el primer semestre de 2017 Quabit aceleró su plan de inversiones y cerró adquisiciones de suelo residencial por valor de 39,1 millones, con una edificabilidad de 119.518 metros cuadrados para desarrollar 1.097 viviendas.

Al respecto, precisó que por el momento, con los suelos adquiridos a terceros y con los que ya tiene en cartera ya se cumple en un 56% el objetivo de promoción de su Plan Estratégico.

En lo que respecta al beneficio bruto de explotación (Ebitda), este mejoró en un 76,2% y la deuda financiera neta se redujo en un 8% hasta los 184 millones, tras las quitas alcanzadas y la ampliación de capital de 38 millones ejecutada en febrero.

Finalmente, la inmobiliaria recalcó que los resultados de 2017 “entran dentro de lo previsto en el Plan de Negocio 2017-2021”.

