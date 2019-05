El abogado de Puigdemont dice que Casado "no sabe de derecho" y desconoce que no puede recurrir su candidatura

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, se ha referido, de esta manera, al hecho de que el Tribunal Supremo haya reconocido que el expresidente catalán puede concurrir a las elecciones europeas y al recurso, anunciado por Pablo Casado, contra la decisión de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid de permitir que el expresidente catalán y sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí puedan concurrir a los comicios al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo.

Según ha indicado, era una "tropelía" por parte de un sector de la Junta Electoral Electoral que no pudiera concurrir y ha asegurado que recurrieron porque sabían que "tenían razón". "Tal es así, que nos la dio la fiscalía y el Supremo, nos la han dado tres juzgados de lo Contencioso Administrativo y, sobre todo, nos la da, desde un comienzo, el voto particular de cuatro de los miembros de la Junta Electoral Central", ha asegurado.

Ante el recurso anunciado por Pablo Casado y que, según el letrado, ya ha sido presentado, ha afirmado que el actual líder del PP "no sabe de derecho".

"Pablo Casado es legislador, cosa que ya me preocupa; en segundo lugar, tiene vocación de dirigir un país y, en tercer lugar, no sabe que no tiene legitimación activa para presentar ese recurso",

Boye ha afirmado que no tiene "capacidad de postular el recurso" porque el recurso de amparo en materia electoral está "previsto para el excluido no para el denunciante". "Él no sabe que no lo puede presentar, pero ya el Tribunal Constitucional me imagino que se lo explicará", ha añadido.