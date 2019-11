Publicidad con Pantallas LED: El Futuro para Pequeñas y Medianas Empresas

Contenito patrocinado

Si pensamos en cómo publicitar nuestra PYME en el exterior, seguramente nos vengan a la mente formatos como las vallas publicitarias o los carteles de toda la vida, que aunque no es que sean unos formatos en absoluto desdeñables, al final no es que tengan demasiado impacto visual y muchísimas veces pasan inadvertidos. Pero lo que muchos dueños de pequeñas y medianas empresas no saben, es que a día de hoy se pueden anunciar en una pantalla LED para publicidad sin tener que hacer un desembolso demasiado grande y que actualmente este tipo de formatos ya no están solo al alcance de las grandes marcas y multinacionales.

Una de las empresas más potentes en este sector es sin duda Megalux, que estando instalados en el Parque Tecnológico Valencia, son los líderes del sector en España y trabajan con un portafolio de las marcas más punteras y reconocidas en todo el mundo.

La calidad del trabajo que ofrece esta empresa de pantallas publicitarias es tal, que incluso llegan a ofrecer hasta 6 años de garantía en algunos de sus productos.

LED: un formato de publicidad más llamativo y efectivo para nuestra empresa

Seguramente muchos de nosotros tengamos en mente la película de Tom Cruise "Minority Report" en la que el futuro está todo lleno de pantallas LED y lugares con este tipo de formatos publicitarios, y que prácticamente nadie escapaba a recibir esos impactos visuales. Y realmente es así, ya que hacer publicidad con pantallas LED es muchísimo más efectivo y en cierto modo casi interactivo para la mente del receptor, por lo que nuestra marca se recuerda mucho más y nuestro mensaje llega de una forma más potente y moderna, con lo cual el efecto de marca o empresa actual, se refuerza mucho.

Aunque muchos negocios continúan tratando de publicitar sus servicios con métodos realmente anticuados y a veces hasta invasivos, como la entrega de flyers o folletos en plena calle asaltando al transeúnte, lo cierto es que las tendencias indican que claramente los formatos de publicidad fijos están perdiendo puntos y efectividad frente al uso de la pantalla LED publicitaria.

Adaptarse rápidamente a los eventos del calendario de marketing gracias a las pantallas LED

En toda PYME seguramente hay un calendario con los principales eventos de marketing que se han de ir afrontando anualmente, para no dejar ninguna oportunidad sin cubrir, sea cual sea el sector para el que se trabaje. Y seguramente también sea difícil en ocasiones llegar a todo y además llegar "a tiempo", ya que hay que preparar campañas, atender el trabajo del día a día, y sobre todo, si estamos usando soportes antiguos como folletos, carteles o vallas, renovar todos los formatos publicitarios para que anuncien lo correcto y den el mensaje que toca de cara a ese evento del calendario.

En cambio, haciendo publicidad en pantallas LED las pequeñas y medianas empresas ya no tienen ese problema, porque simplemente tienen que cambiar su anuncio digital una vez y comenzar a mostrarlo en el día que toque, sin tener que esperar a que se impriman los nuevos carteles, se vayan a cambiar y a colocar en los soportes, etcétera, con la ventaja que supone esto en cuanto a la velocidad de adaptación de un negocio frente a la competencia.

Si estáis pensando en mejorar la visibilidad de vuestra empresa en el mundo offline y necesitáis nuevas ideas para causar un mayor impacto en el exterior, no dejéis escapar la oportunidad de anunciaros en pantallas LED y adelantar a vuestra competencia de una vez por todas.