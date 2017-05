Los Presupuestos de Aragón de 2017 superan su penúltimo trámite en las Cortes

El coordinador de la ponencia y diputado del PSOE, Alfredo Sancho, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que el texto que llega al pleno está "muy debatido" y en la parte del articulado ha habido "gran cantidad de enmiendas y transacciones" aceptadas.

Por su parte, el gasto por secciones refleja un "presupuesto mejor" ya que "se incrementa el gasto social y se atiende a muchos conceptos de inversión, tanto en educación, sanidad, como en servicios sociales" por lo que son unas cuentas "mucho más sociales que el del año pasado", ha sintetizado.

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha manifestado, sin embargo, que "no son los Presupuestos que necesitan los aragoneses" ya que son "sectarios, como se ve, por ejemplo, con la educación concertada".

En declaraciones a los medios de comunicación, ha detallado que esta enseñanza "no solo va a estar dotado con los 17 millones de menos que ya venían en el proyecto de ley, sino que en el trámite parlamentario se han recortado más de 800.000 euros a través de enmiendas y se ha suprimido el 1 por ciento que se contemplaba para dotar a los gastos de mantenimiento" de estos centros.

Suárez ha sostenido que "la educación concertada presta un servicio público igual que lo hacen los colegios" que depende directamente de la Administración y ambos deben dar "la mejor calidad educativa posible". El diputado del PP también ha esgrimido que en estos Presupuestos las consignaciones para servicios básicos "disminuyen" ya que "no llegan a tener el peso específico que tenían el año pasado en educación, sanidad y servicios sociales".

Igualmente, "no existe una apuesta por la creación de empleo" y en este ámbito "no nos han aceptado ni una enmienda" y tampoco por la inversión, "importante para mantener y mejorar los servicios públicos y para generar actividad económica y empleo". Suárez ha esgrimido que no se ha aceptado su plan contra la despoblación dotado con dos millones de euros.

VOTO A FAVOR DE ARTÍCULOS CON ENMIENDAS

El diputado del PP ha comentado durante la Comisión de Hacienda el hecho de que Podemos haya votado a favor de los artículos a los que ha mantenido enmiendas y votos particulares, algo que "se ha producido por primera vez", cuestión que solo ha querido manifestar "sin hacer ninguna consideración sobre la posición" de la formación morada.

Al respecto, el diputado de esta última, Héctor Vicente, ha explicado que responde a que "estamos pendientes de recibir el resultado final de la consulta hecha a las bases" para saber si apoyan o no el Presupuesto. El resultado no se conocía en ese momento, si bien finalmente el 78 por ciento ha apostado por votar a favor de las cuentas de la Comunidad de 2017.

Vicente ha esgrimido, en declaraciones a los medios de comunicación, que, no obstante, "podíamos haber tenido un Presupuesto mucho mejor y mucho antes" y los grupos que sostienen al Gobierno "han aceptado hasta donde han querido en pro del nuevo modelo para Aragón que propugnamos desde Podemos".

Según ha dicho, su formación ha hecho hincapié "en más servicios al alcance de los aragoneses" y en enmiendas "a favor de la recuperación de los puestos de trabajo", a través de un "nuevo modelo producto y una economía más verde, más justa e igualitaria".

La ponencia analizado 1.182 enmiendas presentadas por todos grupos, destinadas en un 85 por ciento a modificar el destino de cerca de 400 millones de euros, con especial incidencia en los Departamentos de Educación y Educación.

Ha estado integrada por los diputados Antonio Suárez, del PP; Alfredo Sancho, del PSOE; Héctor Vicente, de Podemos; Elena Allué, del Partido Aragonés; Javier Martínez, de Ciudadanos, y Gregorio Briz (CHA) y Patricia Luquin (IU) por el Grupo Mixto.