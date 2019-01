Dinero

Podemos no garantiza su voto a los PGE por los recelos del Gobierno a limitar el precio del alquiler

Podemos no ha querido dar por hecho este jueves su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Gobierno de Pedro Sánchez por no garantizar la puesta en marcha de las medidas para limitar el precio de los alquileres y otras cuestiones "fundamentales" que se incluyeron en el acuerdo presupuestario que firmaron en octubre, pero cuyo desarrollo no corresponde a los PGE. El tema del alquiler está en un decreto ley que se debatirá en el Pleno del día 22 y que Unidos Podemos ya ha anunciado que no apoyará.