Podemos no descarta tumbar los PGE en el primer debate del Congreso en febrero si el Gobierno no rectifica

La coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, ha asegurado este viernes que si el Gobierno no rectifica y garantiza el cumplimiento de todas las medidas incluidas en el pacto presupuestario que firmaron en octubre, no van a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, y no descartan incluso tumbarlos en el primer debate, el de totalidad, que tendrá lugar previsiblemente en febrero.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso para valorar las cuentas públicas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros, tras denunciar que aunque éstas recogen gran parte de las medidas que acordaron en octubre, el Gobierno está incumpliendo muchas otras de las cuestiones que se comprometió a desarrollar por ley o por decreto de forma paralela, y que Podemos considera imprescindibles.

Se trata, por ejemplo, de la limitación de los precios de los alquileres, que no se incluyó en el decreto de vivienda aprobado por el Gobierno en diciembre; de la regulación del mercado eléctrico para bajar la factura de la luz; de la necesidad de garantizar por ley la actualización de las pensiones al IPC; o de la bajada de las cuotas a los autónomos que menos ingresan, entre otras.

"RECHAZAR LOS PGE CON EL MÉTODO LEGISLATIVO OPORTUNO"

De este modo, preguntada sobre si están dispuestos a pedir o permitir con su abstención la devolución de los Presupuestos en el debate de las enmiendas de totalidad, Vera ha asegurado que se están planteando "rechazar los Presupuestos con el método legislativo que sea oportuno", sin descartar esta vía.

"Ya decidiremos cuál es el trámite parlamentario, legislativo o el procedimiento, pero el resultado va a ser el mismo, que va a ser rechazar los Presupuestos, si no se contemplan todas las medidas que habíamos acordado", ha sentenciado.

La dirigente del partido morado ha reclamado al Gobierno que, al menos, les proporcione por escrito una hoja de ruta en la que incluya los plazos y procedimientos necesarios para poner en marcha esas medidas que deben desarrollarse de forma extrapresupuestaria, como la limitación de los precios del alquiler o la reforma del mercado eléctrico.

"Queremos ver plazos, una hoja de ruta, y ese papel a la vez que los Presupuestos. Si eso no está, no podemos apoyar los Presupuestos. El compromiso va más allá de lo que pase este año", ha defendido la portavoz 'morada'.

Así, ha insistido en que aunque "es cierto que las medidas que dependen de Hacienda sí se han recogido y se van a sacar adelante", eso no les parece "suficiente". "Necesitamos que se cumpla íntegramente el acuerdo. Es nuestro compromiso y nuestra exigencia", ha reafirmado.

"SI NO RECTIFICA, HABRÁ QUE IR A ELECCIONES"

En esta línea, ha asegurado que la semana que viene, una vez conozcan al detalle los Presupuestos cuando el Gobierno los registre en el Congreso, trabajarán para que el Ejecutivo "rectifique" y garantice el cumplimiento de todas las medidas pactadas.

Eso sí, "si no lo hace", Vera ha avisado de que "no quedará otra" que ir a elecciones, "y explicarle a los españoles que si quieren un cambio político real y justicia social, a lo mejor hay que plantearse otro tipo de Gobierno más progresista".

"Primero tenemos que ver la totalidad del borrador. El lunes próximo contaremos cuál es nuestra valoración más en profundidad. Pero en todo caso, ni enmiendas ni no enmiendas, el debate es mucho más sencillo: Para que apoyemos los Presupuestos se tiene que cumplir tal y como lo acordamos con le Gobierno. Punto pelota", ha recalcado.

Así, ha insistido en que si el Gobierno no cumple íntegramente el pacto que firmó con Podemos, "tendrá que buscar otro tipo de apoyos en el PP, en Ciudadanos o en quien considere". "Pero en Unidos Podemos no vamos a aceptar, apoyar o trabajar en otro sentido legislativo si no es con el cumplimiento íntegro de lo que habíamos acordado", ha apostillado.

CELEBRA UN AJUSTE POR LA VÍA DE INGRESOS Y NO DEL GASTO

Por otra parte, sobre el cuadro macroeconómico que acompaña a las nuevas cuentas, Unidos Podemos ha valorado positivamente que el Gobierno haya optado por centrar el esfuerzo fiscal que conlleva la reducción de déficit exigida por la senda de estabilidad más por la vía de los ingresos que por la vía de los gastos.

Una "diferencia sustancial respecto a las políticas del PP", ha celebrado su portavoz de Presupuestos, Segundo González, que ha recordado que este esfuerzo deberá ser mayor por el rechazo de PP y Ciudadanos en el Senado a una flexibilización del objetivo de déficit, que deberá ser al 1,3% del PIB y no al 1,8% como pactó el Gobierno con Bruselas y respaldó el Congreso.

"Es una anomalía a nivel europeo lo que se produce en este país", ha lamentado, señalando que, en todo caso, el 1,8% pactado era "poco ambicioso", algo que demuestra, a su juicio, los casos de Francia e Italia por la disposición de la Comisión Europea "a ceder" ante países que necesitan de un mayor margen.

González ha reivindicado la necesidad de unos Presupuestos "expansivos" ante la desaceleración económica que, ha dicho, "tiene ya traslación en la balanza exterior y las exportaciones", por lo que cree que "la única alternativa" para asegurar el crecimiento "es por la vía de la demanda interna". "Necesitamos estimular la economía y necesitamos unos Presupuestos expansivos", ha dicho.