Podemos responde a Javier Fernández que si quiere un acuerdo de izquierdas debería "desbloquear" la ley anticorrupción

Según ha dicho Ripa, a preguntas a los medios de comunicación, las palabras de Fernández no se corresponden a los hechos que ha protagonizado hasta la fecha. Lo que debería hacer el PSOE asturiano, según el dirigente de Podemos, es "desbloquear" la ley anticorrupción.

"Ha habido un intento sistemático de Javier Fernández de pactar con el PP y con Mariano Rajoy, o con la familia Masaveu, no con la ciudadanía", ha lamentado Ripa.

Ha hecho estas declaraciones en Oviedo, donde ha informado de la decisión de la Audiencia Nacional de sobreseer el delito contra la Hacienda Pública por el que habían denunciado a Corporación Masaveu al haber prescrito los hechos.

Según Ripa, en torno a la Corporación Masaveu pasan cosas "extrañas", como que no se haya investigado en su día un supuesto fraude de más de 80 millones de euros o que, tras aparecer presuntamente en la lista Falciani y los Papeles de Panamá, el Gobierno asturiano le conceda la Medalla de Oro de Asturias.

"Que haya prescripción no implica que no haya delito, sino que pese a existir indicios suficientes de delito, por razones de tipo procesal, no se podrán investigar", ha apuntado.