Pepe Álvarez (UGT) llama a la movilización ante unos Presupuestos de 2018 que ve "un parche"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado a la movilización de la ciudadanía --en la protesta convocada por este sindicato y CC.OO. el día 15 por el sostenimiento del sistema público de pensiones y por su revalorización y la del próximo 1 de mayo, Día de los Trabajadores-- para obligar al Gobierno a "cambiar las cosas".

En rueda de prensa, previa a una asamblea de delegados sindicales en A Coruña, ha asegurado que si el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "ha hecho alguna modificación a las políticas del Gobierno en tema de pensiones", ésta tiene que ver "con las movilizaciones" de los últimos meses.

"Cómo hace unos días no era posible mover nada y, tras las movilizaciones, ahora parece que hay algún recurso", se ha preguntado tras la subida de las pensiones mínimas planteada en el proyecto de Presupuestos del Estado. Sin embargo, ha considerado que tiene que haber "cambios estructurales", en alusión a su demanda de que se derogue la reforma laboral del PP, y mantenerse e "intensificarse" las protestas después de unos Presupuestos que ha tildado de "parche".

Así, ha recalcado que estos "no abordan las políticas sociales necesarias" y, como ejemplo, ha señalado que "no hay más recursos para la sanidad". "Son unos Presupuestos que intentan, sin debate, solventar los problemas políticos de un gobierno que no tiene mayoría y que busca parchear con acuerdos puntuales", ha indicado.

"RAZONES" PARA LA MOVILIZACIÓN

El secretario general de UGT, que ha expresado sus dudas de que estas cuentas puedan salir adelante, aunque sin descartar que algunas medidas se aprueben vía decreto, ha hecho un llamamiento a la "participación masiva" de la ciudadanía en las próximas movilizaciones.

"Hay más razones que nunca", ha insistido. Así, junto a las pensiones o la necesidad de dar la "batalla" en materia de igualdad, ha citado los salarios. "La pérdida de poder adquisitivo es la piedra que impide la plena recuperación y la salida de la crisis", ha recalcado.

Por ello, y recordando su demanda de que no haya "ningún convenio colectivo por debajo de los mil euros", ha instado a patronal y al Ejecutivo a "negociar". "O el Gobierno despierta y se sienta a negociar, o la patronal es consciente de que el tiempo de mirar para otro lado ha pasado o las organizaciones sindicales seguirán intensificando la movilización", ha sostenido. Al respecto, ha adelantado que el 1 de mayo será "una puesta en escena clara" de lo que reclaman las centrales sindicales.

NEGOCIACIONES CON LA CEOE

Mientras, preguntado por la situación de las negociaciones con la CEOE para lograr un acuerdo salarial general para este año, ha asegurado que es "decepcionante tener una patronal que habla mucho fuera de la mesa y no dentro".

Del acuerdo que plantean los sindicatos, ha defendido que "tiene que servir para rescatar los salarios de unos trabajadores en peores condiciones y de sectores donde el sindicato tiene una presencia débil".