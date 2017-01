Pensiones y salarios pierden poder adquisitivo en 2016

Las pensiones y los salarios pactados en convenio han perdido poder adquisitivo en 2016, concretamente un 1,35 % y un 0,54 %, respectivamente, ya que las subidas que han experimentado ambas partidas han sido inferiores a la inflación con la que ha cerrado el pasado año (1,6 % en diciembre).

El dato del IPC definitivo conocido hoy, una décima superior al que se adelantó a finales de diciembre, se sitúa por encima de la subida del 0,25 % que experimentaron las pensiones, la mínima permitida por Ley, y de la del 1,06 % que reflejaron los salarios pactados en convenios colectivos durante 2016.

Con el dato de inflación, que supone un incremento interanual de nueve décimas respecto a noviembre, las pensiones y los salarios han vuelto a perder poder adquisitivo por primera vez en cuatro años.

Respecto a las pensiones, desde que entró en vigor la reforma de 2013 con la aplicación del Índice de Revalorización, la subida ha sido del 0,25 %, si bien los pensionistas se han beneficiado de una inflación baja (0 % en 2015) o, incluso, negativa (-1 % en 2014), años en los que han ganado poder adquisitivo.

También en 2013 los pensionistas mejoraron su capacidad de compra, porque aumentaron un 1 % aquellas de más de 1.000 euros y un 2 %, las inferiores, mientras que el IPC se situó en el 0,3 %.

Previamente, habían perdido poder adquisitivo en 2012, cuando el IPC fue del 2,9 % y las pensiones subieron el 1 %, y en 2011, cuando la inflación fue del 2,4 % y las pensiones se congelaron.

Antes de que en 2013 se cambiara la Ley y se introdujera como método de cálculo el Índice de Revalorización, las pensiones se actualizaban con el IPC del mes de noviembre, que en 2016 se situó en el 0,7 %.

No obstante, el Ministerio de Economía ha calculado que la inflación media de 2016 se ha situado en el -0,2 %, por lo que este año no se ha producido pérdida de poder adquisitivo de las rentas en general, y de los pensionistas y funcionarios en particular.

En cuanto a los salarios, los trabajadores amparados por convenio colectivo no habían perdido poder adquisitivo desde 2012, ya que en 2013 sus sueldos subieron el 0,53 % (con una inflación del 0,3 %), en 2014, el 0,5 % (con una inflación del -1 %), y en 2015, el 0,72 % (con la inflación en el 0 %).

No obstante, previamente habían sufrido pérdidas de capacidad de compra en 2010 (IPC en 3 %), 2011 (2,4 %) y 2012 (2,9 %), ya que sus salarios crecieron por debajo, el 1,48 %, el 1,98 % y el 1 %, respectivamente.

La subida salarial pactada en los convenios colectivos en 2016 (1,06 %) ha sido inferior al 1,5 % recomendado para 2016 en el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que firmaron la CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT.

En la actualidad, los interlocutores sociales se encuentran inmersos en las negociaciones para pactar cuál será la subida recomendada para 2017, un año en el que el Gobierno prevé que los precios de consumo suban de media el 1,4 %.

Los sindicatos piden alzas de entre el 1,8 % y el 3 % para recuperar el poder de compra perdido, mientras que la patronal propone un incremento del 1,5 %, que podría aumentar en medio punto más, hasta el 2 %, en algunos sectores en función de la productividad de las empresas y de la reducción del absentismo laboral.