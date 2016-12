Dinero

http://www.teinteresa.es/dinero/PSOE-insiste-apoyara-PGE-legislatura_0_1714028971.html

El PSOE insiste en que no apoyará los PGE y dice que una legislatura larga no está en sus manos

El portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha vuelto a insistir este jueves en que los socialistas no respaldarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 al no coincidir con las políticas del PP y las estrategias previsibles de las nuevas cuentas, y ha afirmado que no está en sus manos que la legislatura sea larga.