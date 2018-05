PSOE y Unidos Podemos dicen que la imputación del 'número dos' de Montoro cuestiona los Presupuestos de 2018

Así, tanto la portavoz fiscal del PSOE, Patricia Blanquer, como su homólogo en Unidos Podemos, Alberto Garzón, han echado en cara al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que su 'número dos' haya sido llamado a declarar en calidad de investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad documental, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.

"Con estos mimbres, díganme qué credibilidad y confianza puede generar su Gobierno. Señores del PP y Ciudadanos, ¿qué credibilidad tienen? ¿Qué confianza? Pues ninguna", ha manifestado Blanquer, que también se ha referido a la detención del exministro de Trabajo con José María Aznar y expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana este mismo martes por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Blanquer ha cargado en su intervención contra Montoro y el Gobierno tanto por la amnistía fiscal, anulada por el Tribunal Constitucional, las desviaciones en la ejecución de los Presupuestos como por el hecho que la Comisión Europea prevea un incumplimiento de los objetivos de déficit.

"Los principales institutos fiscales y financieros tampoco se creen sus cuentas. La AIReF ha tenido que retrasar su informe sin que hayamos podido conocer si corrobora la documentación que han remitido a Bruselas", ha dicho, criticando que las cuentas "pueden quedar en papel mojado".

UNIDOS PODEMOS ESPERA LA DIMISIÓN DE FERNÁNDEZ DE MOYA

Por su parte, Alberto Garzón ha preguntado directamente al ministro si seguía teniendo confianza en su secretario de Estado, "una de las personas que ha escrito estos Presupuestos y de los responsables de lo que hoy está defendiendo", ha manifestado.

"No son las hordas comunistas ni lo que usted llama 'izquierda contumaz' la que ha encontrado estos indicios de delitos, sino la Guardia Civil", ha apostillado, recordando que Fernández de Moya "fue un símbolo" pues, ha argumentado, pese a que siendo alcalde de Jaén "incumplió la regla de gasto, excepcionalmente Hacienda no le intervino", y después, ya en Hacienda, "intervino el Ayuntamiento de Madrid".

"Contradicciones, inconsistencias, incoherencias y finalmente un escenario verdaderamente fatídico que refleja muy bien lo que puede ser este debate de Presupuestos", ha apostillado, subrayando que esperan la dimisión de Fernández de Moya, pues los delitos que se le imputan son, a su juicio, "suficientemente graves como para que quede mermada la confianza" de las cuentas.

"Si quiere mantener, aunque desde la discrepancia ideológica, la credibilidad de su propio proyecto, y no manchar la imagen de sus Presupuestos, debería dimitir", ha espetado el coordinador federal de IU, criticando al concluir que, pese a conocer estas informaciones, el ministro "no haya dicho ni mu" en su intervención inicial.

EL PP TILDA DE "LAMENTABLE" LAS CRÍTICAS

Tras estas intervenciones, la portavoz de Hacienda de los 'populares' en el Congreso, Ana María Madrazo, ha cargado contra ambos diputados por sus críticas. "Tengo que decirles que resulta lamentable", ha aseverado.

"Resulta lamentable, porque no están a la altura de políticos que exige el siglo XXI. La política es diálogo, es negociación, es acuerdo y no he escuchado aquí ni una sola aportación en positivo", ha manifestado, aunque sin mencionar ni la detención de Zaplana ni la imputación de Fernández de Moya.

En todo caso, tras destacar las mejoras de los indicadores económicos, ha optado por "aprovechar la presencia del principal responsable de la elaboración de los Presupuestos para felicitarle en nombre del Grupo Parlamentario Popular". "A usted y a todo su equipo", ha recalcado.

"La España de hoy nada tiene que ver con la que encontró el Gobierno hace siete años, y eso merece el reconocimiento de la sociedad española", ha apostillado Madrazo durante el debate.