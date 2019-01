El PSOE intenta un acuerdo en el Congreso para introducir cambios puntuales en la reforma laboral de Rajoy

El PSOE busca en el Congreso un acuerdo para introducir cambios puntuales en la reforma laboral aprobada en 2012 por Mariano Rajoy, y para ello ha recurrido a una proposición de ley que tocaba uno de sus elementos, las condiciones de los trabajadores subcontratados, que llevaba más de un año 'congelada' en la Cámara.

Así, según han informado a Europa Press diferentes fuentes parlamentarias, el PSOE ha decidido sacar adelante esta ley y aprovecharla para introducir cambios en cuestiones como la preeminencia del convenio sectorial sobre el de empresa, en la ultraactividad de la negociación colectiva y en el registro horario.

La iniciativa que quieren aprovechar es una reforma que propuso el Grupo Socialista en la oposición para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de las subcontratas con las de la empresa matriz. El Gobierno de Mariano Rajoy la vetó, el Congreso ignoró el bloqueo y el conflicto acabó en el Tribunal Constitucional, que dio la razón a la Cámara.

Llevaba un año congelada, con las enmiendas ya presentadas, y ahora el PSOE quiere utilizarla como puente para cambiar la reforma laboral de Rajoy. En principio busca la complicidad del PDeCAT, la formación que en 2012 votó la legislación del PP, y a partir de ahí sumar a otros socios de la moción de censura, principalmente Unidos Podemos, PNV y Esquerra Republicana.

PROPUESTA PRESENTADA ANTES DE LAS PASADAS NAVIDADES

En paralelo a las conversaciones desarrolladas por el Gobierno con patronal y sindicatos sobre estos cambios puntuales en la reforma laboral, los socialistas presentaron antes de Navidad una propuesta negociada con el PDeCAT buscando ese consenso parlamentario.

Según reconoce a Europa Press el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, "el escenario ideal" pasaba por legislar sobre la base de un acuerdo alcanzado por los agentes sociales. "Como no se produce por ausencia de acuerdos, somos partidarios de resolver algunas cuestiones", señala.

El PDeCAT ve "sintonía" con el PSOE en lo referido a la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, sobre las condiciones en las 'subcontratas', y también en los cambios en el artículo 84, en la línea de establecer la preeminencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa.

POR AHORA, SALARIO Y HORAS EXTRA DE CONVENIOS SECTORIALES

Sin embargo, la propuesta presentada antes de fin año solo recogía esta preeminencia en dos aspectos de los recogidos en ese artículo, la cuantía del salario y la retribución de horas extraordinarias, y no el resto de cuestiones, como el horario y su distribución o la clasificación profesional, según explican otras fuentes a las que se les facilitó el borrador.

Respecto a la ultraactividad, el PDeCAT descarta una reversión total de los cambios introducidos en la reforma laboral. "No nos parece una buena solución, porque generaba muchos problemas de convenios colectivos que se eternizaban en el tiempo y que no había fórmula de actualizarlos", explica Campuzano.

En este sentido, el portavoz de la formación catalana cree posible encontrar "alternativas" intermedias entre lo que establece la legislación laboral y la situación anterior que "garantizan los derechos de los trabajadores y que la negociación colectiva se mueva y no se queda estancada".

Por su parte, el PNV ve con buenos ojos la reversión de los cambios introducidos en 2012 en materia de negociación colectiva y recuperar "el esquema vigente antes de la modificación de la reforma laboral", asegura a Europa Press su portavoz de Trabajo, Íñigo Barandiaran, que pone pocas objeciones a llegar acuerdos en el resto de cuestiones planteadas.

TAMBIÉN EL REGISTRO HORARIO

Así, espera a definir las obligaciones que traería consigo el registro de horas en las empresas, si bien no cree difícil llegar a acuerdos, mostrando más reservas en lo referido a la subcontratación, pues pese haber aceptado gran parte de la propuesta cree que puede generar confusión tras la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo.

La propuesta llevada a los grupos recogía también el establecimiento de un registro horario, medida contenida en otra ley llevada al Congreso por el PSOE, pero que permanece estancada a la espera de que la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, dé su visto bueno para concluir el plazo de enmiendas que dura ya más de un año.

La propuesta trasladada por los grupos recogía algunos cambios respecto al original. Por ejemplo, el trabajador no podría acceder al registro, salvo a través de su representación legal o la Inspección de Trabajo. Para PDeCAT, que pide "una mirada del siglo XXI, no del siglo XX", este registro debería definirse a través de la negociación colectiva, pues cree que un modelo único por ley no atendería a especificidades propias del nuevo modelo productivo y podría causar perjuicios a empresas y trabajadores.

CAMBIOS "DE MOMENTO INSUFICIENTES" PARA UNIDOS PODEMOS

Pese a esta "sintonía" con PDeCAT y PNV, el PSOE necesitará también para sacar adelante estos cambios el respaldo de Unidos Podemos y Esquerra Republicana, con los que también ha contactado, directa o indirectamente en busca de su apoyo. En todo caso, desde el grupo confederal señalan a Europa Press que los cambios son "de momento insuficientes" para poder dar su visto bueno, y que así se lo han trasladado en las diferentes reuniones celebradas.

"Los números dan, quizás para no derogarla del todo como nos gustaría, porque entendemos la diversidad ideológica que hay dentro de la mayoría de la moción de censura, pero el texto de momento es poco", asegura en declaraciones a Europa Press su portavoz laboral, Alberto Rodríguez, que confía en todo caso en poder llegar a un acuerdo, sirviendo incluso como "puente" para acercar posturas con grupos como Esquerra Republicana.

"Estamos trabajando en ello. Tenemos mucho interés en que se modifique esto, por supuesto. Es uno de los elementos centrales del país y si se profundizan más determinadas cosas cambiaría el marco de relaciones laborales, o por lo menos lo modificaríamos un poco", concluye.