EL JEFE DEL PROYECTO GALILEO ASEGURA QUE EL ‘BREXIT’ PROVOCARÁ DISCONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES

El jefe del Proyecto Galileo de la Agencia Espacial Europea, Javier Benedicto, aseguró este martes que el ‘Brexit’ afectará en temas de seguridad, ya que Reino Unido tendrá que renegociar un acuerdo con la Unión Europea y hasta que ese acuerdo no esté vigente “habrá alguna discontinuidad de las actividades”.

Así lo indicó en Santander durante su intervención en el 31 Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones bajo el título ‘La realidad digital de España’, organizado por la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnología de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Ametic).

Benedicto reconoció que Reino Unido ha jugado un papel “muy importante” en el desarrollo del sistema. En este sentido, admitió que están viendo “cómo negociar industriales de sustitución”, aunque recalcó que el tema del ‘Brexit’ “está todavía en discusión a niveles de la UE”.

A este respecto, añadió que “en temas críticos, como los aspectos de seguridad del sistema, va a ser muy difícil que un país que no forma parte de la UE tenga un papel industrial importante”, pero puntualizó que “hay muchos otros aspectos del sistema a nivel tecnológico, donde Reino Unido va a poder contribuir”.

Benedicto indicó que hasta que se produzca la desconexión, estimada para marzo de 2019, “tenemos tiempo para poner en práctica algunas soluciones industriales que nos va a permitir garantizar continuidad del programa”.

A este respecto comentó que “no sabemos aun en qué aspectos las industrias inglesas no van a poder contribuir” y puso el ejemplo de países como Noruega o Suiza, que no forman parte de la UE, y “tienen acuerdos de cooperación con la UE que les permiten participar en el proyecto”. “El hecho de que no formen parte de la UE no implica que no puedan participar en las actividades importantes”, remarcó.

PROGRAMA GALILEO

El Programa Galileo es un sistema operacional que entró en funcionamiento en diciembre de 2016, que cuenta en la actualidad con 18 satélites en órbita y está comenzando a ofrecer ahora los primeros servicios, que se completará cuando hasta abril de 2018 se lancen los otros seis satélites que completen el proyecto. Además, indicó que el 99% de los ‘smartphones’ están equipados con los chips de navegación de Galileo.

Benedicto informó que desde que se empezó en el año 2000 a trabajar el proyecto y hasta ahora, se ha producido una inversión pública de unos 10.000 millones. A partir de este momento, añadió, son unos 1.000 millones por año, que “servirá para operar el sistema e innovar para mejorar las prestaciones del sistema en los próximos años”.

