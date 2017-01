BÁÑEZ DICE QUE SE ABRIRÁ “EN LOS PRÓXIMOS DÍAS” LA MESA PARA LA CALIDAD EN EL EMPLEO CON LOS INTERLOCUTORES SOCIALES

Google Plus

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció este jueves que “en los próximos días” se va a abrir la mesa de diálogo con los interlocutores sociales para poner en marcha la agenda integral de la calidad en el empleo.

Durante su intervención en la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Senado, la ministra indicó que esta mesa, que se anunció el pasado mes de noviembre tras la reunión entre el Gobierno y los agentes sociales en La Moncloa, tendrá por objetivo abordar la estabilidad en el empleo, la formación, el bienestar en el trabajo y la lucha contra el fraude.

Para avanzar en la estabilidad de los puestos de trabajo, Báñez indicó que el grupo de expertos designado para analizar la sentencia europea sobre las condiciones laborales de los trabajadores temporales, y especialmente interinos, está ultimando su trabajo y “con ese primer informe iniciaremos esa mesa de la agenda de calidad en el empleo”.

La ministra incidió en que el deseo del Ejecutivo es “que cada día en España haya más y mejor empleo”, con una recuperación que sea más “inclusiva y social”, y en el marco de este objetivo hizo un repaso de las medidas que tiene previsto abordar su departamento.

Entre ellas destacó el plan de racionalización de horarios, sobre el que insistió en que desde el Gobierno “queremos seguir dialogando para encontrar fórmulas que permitan que la jornada laboral termine a las 18.00 horas” y estudiar el cambio de huso horario; mejorar la flexibilidad de la jornada laboral, el teletrabajo o la creación de una bolsa de horas para gestionar asuntos propios.

Además, Báñez dijo que se va a iniciar el proceso de elaboración de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2017-2020 y en el marco de ésta, “hemos dado un impulso con la aprobación de un real decreto ley que será convalidado en el Congreso la próxima semana” con el fin de hacer frente a los “desajustes” en la implementación de la Garantía Juvenil en España y lograr un “mayor aprovechamiento” de los fondos europeos.

Para ello, la ministra indicó que esta medida, que fue dialogada y acordada con las comunidades autónomas, prevé una mayor participación de los interlocutores sociales.

PROTECCIÓN SOCIAL

La ministra declaró en el Senado que “como país tenemos que sentirnos orgullosos de haber gestionado la salida de la crisis sin renunciar a pagar más pensiones que nunca, más altas que nunca y a más pensionistas que nunca; no todos los países pueden presentar este balance”.

Asimismo, señaló que el déficit de la Seguridad Social, que se prevé en el 1,7% del PIB al término de 2016, es “coyuntural” y el deterioro de estas cuentas fue superior entre 2008 y 2011 (un -0,5% del PIB) que entre 2012 y 2016 (-0,3%).

Del mismo modo, aseguró que “las pensiones suben todos los años”, como marca la ley, y que desde 2012 los pensionistas en España han ganado más de 1.000 millones de euros de poder adquisitivo, pese a las subidas “moderadas” de sus prestaciones.

Entre las medidas en este ámbito, Báñez destacó la tarjeta social, que se impulsará en el marco del diálogo social y de manera coordinada con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Asimismo, recordó la propuesta de transformar reducciones de cotización en bonificaciones para aliviar las cuentas del sistema, impulsar fórmulas que permitan el envejecimiento activo y avanzar en la separación de fuentes de financiación.

Respecto a esta última medida y al debate sobre el cambio en la financiación de las pensiones de viudedad y orfandad, Báñez insistió en que “una cosa es avanzar en las fuentes de financiación y otra cosa es cambiar la naturaleza jurídica de las pensiones de viudedad, que este Gobierno no va a hacer”, y se mostró a disposición de lo que decida el Pacto de Toledo.

Por parte de los grupos parlamentarios, las críticas se centraron en el plan para poder finalizar la jornada a las 18.00 horas cuando todavía muchos españoles no trabajan, así como en la situación económica de las familias y, en concreto, de los jóvenes, que fueron los más perjudicados durante la crisis, según indicó el diputado socialista Ricardo Varela, quien pidió la dimisión de la ministra y de todo su equipo por este motivo.

