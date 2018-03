EL PLAZO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES BAJA EN EL SECTOR PÚBLICO PERO SE ESTANCA EN EL PRIVADO

Google Plus

El plazo medio de pago a proveedores se redujo en el sector público en seis días (-8,4%) durante el ejercicio 2017, pasando de 71 a 65, mientras que en el sector privado se mantuvo en 77 días.



De esta manera, sigue “lejos en ambos casos de los 30 y 60 días que establece la ley, respectivamente, según el ‘Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2017’ de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)

La plataforma denuncia que “por cuarto año consecutivo el sector público ha presentado un mejor comportamiento que el privado, que en 2017 se estancó sin registrar ninguna mejora”.

No obstante, agrega, “estamos seguros de que, de aprobarse e implementarse correctamente el régimen sancionador, el año que viene los plazos medios de pago de las empresas se reducirán notablemente por la puesta en marcha de las nuevas leyes y del régimen sancionador que incluye una de ellas”.

Según el estudio de la PMcM, elaborado a partir de más de 700 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el año pasado el 72% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la ley.

A esto también se suma, destaca la plataforma, el “preocupante” dato de que, en caso de sufrir impagos, el 85% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora, y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

La PMcM reitera que “esto podría deberse más al miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación en sí que al propio desconocimiento, porque el 71% de los encuestados asegura conocer la legislación existente”.

En todo caso, el presidente de la entidad, Antoni Cañete, apunta que “después de ocho años, no deja de sorprender que un 29% de las empresas aún la desconozca”.



