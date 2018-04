LA CNMV Y LA FAPE FIRMAN UN PROTOCOLO SOBRE LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO DIFUNDIDA EN LOS MEDIOS

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y de la Fundación de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, Elsa González, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, firmaron este martes un protocolo relativo a la información de interés para el mercado difundida en medios de comunicación.



El protocolo recoge la disposición de las partes a que la FAPE pueda asesorar a la CNMV en cuestiones relacionadas con la información de interés para los mercados y los inversores que difunden los medios, y señala que la Comisión analizará las propuestas que la federación le formule en la materia.

Asimismo, el acuerdo prevé que la CNMV podrá dirigirse a la Fundación de la Comisión de Arbitraje para obtener asesoramiento en los casos en que tenga que evaluar informaciones difundidas en medios de comunicación.

Ello, según un comunicado de la CNMV, “teniendo en cuenta, como indica el reglamento europeo sobre abuso de mercado, las normas que regulan la libertad de prensa y las normas o códigos que regulan la profesión periodística”.

En la firma, González destacó el empeño de la FAPE en el fortalecimiento de la ética en el periodismo a través de la autorregulación. En este sentido, aseguró, el acuerdo “constituye un gran avance para el prestigio profesional del periodismo especializado en el área económica, porque revela un empeño voluntario, no impuesto, en el logro de la calidad de la información”.

Mientras, Albella destacó la labor que realizan los medios de comunicación difundiendo información de interés para el mercado y los inversores.

RUEDA DE PRENSA

Por otra parte, la CNMV informó de que responsables de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), de la organización Emisores Españoles y de la CNMV se reunieron este miércoles en la sede de la Comisión.

El encuentro, que estuvo presidido por Albella, ha puesto fin a las distintas reuniones y contactos que las partes han mantenido durante los últimos meses para intercambiar puntos de vista sobre las relaciones entre las empresas cotizadas y los medios de comunicación y la información de interés para los mercados de valores que difunden los medios.

A raíz de estas reuniones y contactos, la CNMV considera conveniente difundir ciertas buenas prácticas al respecto, entre las que se encuentran que las empresas cotizadas convoquen a los medios de comunicación al menos una vez al año con motivo de la presentación de sus resultados anuales, con participación de sus máximos ejecutivos, para informar sobre la marcha de la compañía y sus proyectos.

“Lógicamente, en este tipo de reuniones las compañías deben cuidar de no facilitar información relevante que no haya sido hecha pública previamente por los cauces legales correspondientes”, subrayó la Comisión.

También apunta que en el caso de artículos de opinión de interés para el mercado o los inversores, en particular si se refieren a situaciones que puedan suscitar controversia, se considera buena práctica revelar las vinculaciones con la materia tratada o posibles conflictos de interés que puedan afectar a sus autores.

Además, se considera “especialmente relevante y se valora positivamente” la función que pueden desempeñar los códigos deontológicos de autorregulación de la profesión periodística en el ámbito de la difusión de información de interés para los mercados.



