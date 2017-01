CCOO RECHAZA LA PROPUESTA DEL GOBIERNO DE TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES

CCOO explicó este lunes que el Gobierno ha decidido aprobar un real decreto ley para trasponer la directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, y manifestó su rechazo al borrador por ser “insuficiente” y limitarse a modificar “mínimamente” la normativa actual en aspectos “poco relevantes”.

En un comunicado, el sindicato considera que no está justificada la transposición de la directiva mediante real decreto, pues no existe una situación de “urgencia” que exija la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de la ley.

Además, señaló que “el Gobierno incumple la obligación de realizar una consulta real, que no formal, previamente a la aprobación” de la norma. En este sentido, CCOO explicó que se envió el borrador de texto con “muy pocos” días para presentar alegaciones, solicitando únicamente observaciones al texto, cuando la obligación de consulta conlleva no sólo un intercambio de opiniones sino la apertura de un diálogo “real y efectivo” sobre el contenido y el alcance de texto.

La finalidad de la directiva, subrayaron desde CCOO, es garantizar que se respete un nivel apropiado de protección de los derechos de los trabajadores desplazados para la prestación de servicios transfronteriza, en particular que se cumplan las condiciones de empleo aplicables en el Estado miembro donde se vaya a prestar el servicio.

Además, indicaron que se ignora el papel y las competencias que la directiva atribuye a los interlocutores sociales, y en concreto a los sindicatos. “Esto limita su capacidad de representación y defensa, tanto en el ámbito de la empresa como administrativo y judicial, de los trabajadores desplazados”, agregó.

Por último, lamentó que las medidas recogidas en el borrador no garantizan adecuadamente los objetivos buscados por la directiva a trasponer en materia de inspección de trabajo.

