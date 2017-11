EL PSOE PROPONE UN NUEVO TRAMO EN EL IRPF CON UN TIPO DEL 26,5% PARA RENTAS SUPERIORES A 120.000 EUROS

Google Plus

El PSOE apuesta por crear un nuevo tramo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con un tipo del 26,5% para rentas superiores a los 120.000 euros, según consta en su ‘Alternativa al Plan Presupuestario 2018 del Gobierno’.

En el documento, remitido a los miembros del Comité Federal junto con la convocatoria de reunión del máximo órgano federal entre congresos, se subraya que con esta media “se obtendrán 425 millones de recaudación adicional”.

El PSOE recuerda que el tipo marginal máximo de la escala estatal está en el 22,5% y se aplica a partir de 60.000 euros, para señalar que la propuesta socialista consiste en crear tipos incrementados superiores para tramos más altos de renta.

Estableciendo un tramo al 26,5% e incluyendo el tramo autonómico, para los declarantes con rentas del trabajo superiores a 120.000 euros, se situará en un máximo del 52% en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias y Cataluña, siendo inferior en el resto, ya que establecen tipos más bajos en su tramo autonómico.

El plan, coordinado por el área de Economía y Empleo de la Ejecutiva del PSOE que dirige Manuel Escudero y al que ha tenido acceso Servimedia, se presenta a los dirigentes socialistas para que revisen. En el mismo se apuesta también por hacer una revisión de la “multitud” de incentivos fiscales que “o bien tienen carácter regresivo o bien suponen un desincentivo para el trabajo o finalmente, presentan una eficacia no contrastada”.

Su eliminación progresiva, defiende el PSOE, puede proporcionar una recaudación adicional de 2.000 millones de euros sin que se produzcan efectos redistributivos negativos.

Por ello, para 2018 podría darse un primer paso, escalonando la supresión en un período de cuatro años, con una recaudación de 500 millones de euros.

IMPUESTOS NEGATIVOS

Por otra parte, el PSOE apuesta por creación de un impuesto negativo sobre la renta, aunque reconoce que es una medida que no se contempla para 2018 y que se pondría en marcha cuando “existan posibilidades presupuestarias”.

Los socialistas señalan que un impuesto negativo sobre la renta “permitiría entregar, de manera incondicionada, una renta de subsistencia a todos los declarantes que se sitúan entre el 10% más pobre”.

En particular, todos aquellos declarantes que tengan una renta bruta inferior a 5.300 euros (40% de la renta mediana) percibirán un complemento de renta que garantice que su renta llega hasta esta cuantía, cifra que se vería incrementada en función de las cargas familiares del contribuyente.

De esta medida se beneficiarán -según sus cálculos- 2,1 millones de personas y percibirán una transferencia de renta media a su favor por parte del Estado de 3.100 euros. “Se trata de un primer paso relevante en la lucha contra la pobreza y en el reconocimiento de un nuevo derecho ciudadano, que debería ampliarse progresivamente”, asegura el PSOE.

RENTAS DE CAPITAL

En cuanto a las rentas de capital, los socialistas explican que de los 27.000 millones de euros de base liquidable de capital declarados en el IRPF, aproximadamente el 40% se concentran en los contribuyentes con rendimientos de todo tipo superiores a 150.000 euros anuales.

Su propuesta en esta materia consiste en incrementar el tipo de gravamen del ahorro para los contribuyentes que obtienen más de 50.000 euros de base del ahorro y unas rentas totales superiores a 150.000 euros.

De esta forma, aseguran, “se garantiza que sólo se eleva el tipo a contribuyentes cuyas rentas totales sean elevadas, sin afectar a clases medias y trabajadoras que obtienen alguna plusvalía ocasional, puesto que se excluirían expresamente”.

El tipo del ahorro, para estos sujetos pasivos, se situaría en un 35%, lo que proporcionará una recaudación adicional de 1.375 millones de euros.

Esta medida irá acompañada de cláusulas anti-elusión para evitar la interposición de sociedades o el uso abusivo de sistemas de diferimiento con la intención de impedir la aplicación efectiva de la nueva normativa.

