LA CNMC PROPONE REBAJAR EL PRECIO MAYORISTA DE TERMINACIÓN MÓVIL EN LLAMADAS TELEFÓNICAS HASTA UN 40%

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone rebajar un 40% el precio de terminación en llamadas móviles, hasta los 0,65 céntimos por minuto, una vez que se apruebe la medida definitiva relativa a la revisión de los mercados de terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales.

El precio de terminación móvil es la tarifa que cobra un operador móvil con red (OMR) o un operador móvil virtual completo (OMV completo) a cualquier otro operador por terminar las llamadas en su red.

Cada operador ofrece este servicio mayorista al resto de operadores para que éstos puedan completar las llamadas realizadas por sus clientes y viceversa.

De esta forma, los operadores son tanto proveedores como demandantes de los servicios de sus propios competidores. Por tanto, la rebaja propuesta por la CNMC no sólo supone una reducción de los ingresos de los operadores, sino también un ahorro de sus costes.

La nueva tarifa propuesta en la consulta pública está calculada según la Recomendación de la Comisión Europea sobre precios de terminación. En la actualidad los precios de terminación móvil ascienden a 1,09 céntimos por minuto y están en vigor desde el 1 de julio de 2013.

La otra novedad de la consulta pública es que los precios de terminación de las llamadas originadas en países que no pertenecen al Espacio Económico Europeo (EEE) quedarán exentos de esta regulación en particular.

La CNMC considera que en estos casos no resulta proporcionado imponer a los operadores declarados con poder significativo de mercado (PSM) en España la obligación de ofrecer los servicios de terminación a precios orientados en función de los costes de producción. De esta forma, podrán negociar comercialmente el precio de terminación móvil con los operadores de estos terceros países en condiciones de reciprocidad.

Esta propuesta de la CNMC se somete a un periodo de consulta pública de dos meses de duración improrrogable, en el que se recabarán las opiniones de los agentes del sector. Posteriormente, este organismo remitirá su proyecto de medida a la Comisión Europea antes de adoptar una resolución definitiva.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso