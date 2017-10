UPTA PROPONE QUE LOS AUTÓNOMOS QUE INGRESEN MENOS DE 9.000 EUROS ANUALES NO COTICEN

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) propuso este miércoles que aquellos autónomos que estén por debajo de 9.000 euros de ingresos íntegros anuales totales no coticen a la Seguridad Social.

Así lo planteó el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, durante su comparecencia en la subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en el Congreso de los Diputados.

Abad señaló que el RETA, al menos en materia de cotización, “no responde a los principios básicos inspiradores del sistema que son los de un sistema contributivo, universal y solidario”.

“Es por lo tanto un sistema injusto, que hace que casi un millón de autónomos tengan una presión de cotización alta frente a otro casi millón que ha visto suavizada esta presión desde hace años”, indicó.

Ante este panorama, Abad dijo que el objetivo de la reforma del RETA que debe acordarse en la subcomisión tiene que contemplar una cotización progresiva de acuerdo a los ingresos reales, estableciendo unas bases diferenciadas de acuerdo a los ingresos, establecer un mínimo exento de obligación de pago hasta que se supere dicho umbral, revisar los conceptos de cotización voluntaria y analizar las opciones en los demás supuestos no cotizables en la actualidad, como por la Formación Profesional.

Por parte de UPTA, se planteó no aplicar cotización a la Seguridad Social a los declarantes que estén por debajo de 9.000 euros de ingresos íntegros anuales totales (en el umbral del Salario Mínimo Interprofesional) y cualificar la base de cotización a aquellos que estén por encima de los 70.000 euros brutos anules.

Si bien a efectos de carrera de cotización y prestaciones las personas que desarrollan una actividad económica cuyos ingresos estén por debajo del SMI, tendría una aportación económica no superior a la establecida para los beneficiarios de la conocida Tarifa Plana.

Abad precisó que aunque la propuesta requiere un análisis más completo, según sus cálculos la medida puede implicar que estarían sujetos a cotización pero exentos sobre 500.000 personas, de los que buena parte de ellos en la actualidad no cotiza y ni siquiera están sujetos a cotización, y aumentaría la base de cotización de forma cualitativa a 400.000 personas.

Este salto en la cotización se tendrá que adoptar, al menos, en las bases mínimas, es decir, los declarantes cuyos rendimientos económicos anuales superen los 70.000 euros brutos, pasarían a cotizar por una base de cotización mínima de 1839,64 euros.

Mientras, la base de cotización mínima para los autónomos en los que los rendimientos de trabajo no excedan los 40.000 euros será de 919,80 euros, tomando la cotización mínima del presente 2017.

