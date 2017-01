MONTORO PIDE SUPERAR LOS “PROBLEMAS POLÍTICOS PROPIOS”, PORQUE ES UNA “OBLIGACIÓN” APROBAR LOS NUEVOS PRESUPUESTOS

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, destacó este miércoles la necesidad de que algunas formaciones superen los “problemas políticos propios” para “atender a las necesidades de los ciudadanos” y tener unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) “vigentes y no prorrogados”.

Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, el ministro subrayó que es fundamental tener unos nuevos Presupuestos que estén “actualizados”, para agregar que la actual situación es “cuanto menos pintoresca”.

En este sentido, apuntó que “no sé cuántos conclaves de partidos” hay que superar para que pueda haber unos Presupuestos, y añadió que la situación “no es muy sostenible”.

“Estamos ante una obligación política de primer orden a la que tenemos que saber responder y estar a la altura de las circunstancias” tras el resultado de las elecciones del 26 de junio, dijo.

Tener las cuentas prorrogadas, señaló, es una “situación provisional, pero que tiene que acabar lo antes posible”. Así, urgió a que esta situación “acabe pronto y podamos tener unos Presupuestos en España actualizados”, para agregar que “cuesta entender de qué clase de legislatura o estabilidad política” se puede hablar sin nuevos PGE.

Por otra parte, se refirió a la no disponibilidad de créditos por importe de 5.493,1 millones de euros aprobada en Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre, para indicar que supone mantener en 2017 el nivel de gasto realizado en 2016.

De esta manera, aseguró que “lo que ha hecho el Gobierno no es reducir el gasto, es mantenerlo”, pues la cuantía coincide con la que “no se utilizó en 2016”, con lo que no hay “reducciones adicionales”. Ello, explicó, se refleja en los ministerios en la “continuidad y persistencia de los Presupuestos ejecutados”.

Montoro también abordó el informe de la Comisión Europea que avala, en términos generales, en Plan Presupuestario de España para 2017 sin pedir medidas adicionales para reducir el déficit, aunque insta al Gobierno a estar preparado por si fuera necesario hacerlo.

En este sentido, aseguró que se “estará preparado”, pero con el “permiso” de los miembros del Congreso, ya que “no hay quien tome ninguna medida que no coincida con los grupos”.

Por ello, expuso que si se adoptan nuevas medidas se compartirán con la oposición, pues “con un Gobierno en minoría no tenemos capacidad para tomar medidas adicionales que no sean suficientemente compartidas”.

