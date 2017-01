ATA PREVÉ QUE SE CREEN 105.000 NUEVOS EMPLEOS ESTE AÑO EN EL ÁMBITO DE LOS AUTÓNOMOS

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) estima que en 2017 se crearán en España unos 420.000 empleos, de los que 105.000 procederán del ámbito de los autónomos.

Así lo indicó el presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante la presentación del barómetro con las perspectivas de los autónomos para este año, donde aseguró que crear en torno a 420.000 nuevos empleos en España es un “importante avance”, si bien descartó que se puedan alcanzar los 500.000 creados en 2016.

En este escenario, el barómetro, para el que se ha encuestado a 1.100 autónomos, refleja que el año pasado el 38,3% contrató empleados, de los que el 34,3% fueron indefinidos y el resto temporales.

Para 2017, un tercio de los autónomos prevé contratar y de esos nuevos contratos, el 20,7% serán indefinidos.

En este sentido, Amor destacó que casi la mitad de los trabajadores por cuenta propia tiene trabajadores a su cargo y “nunca en la historia de España ha habido tantos autónomos que tengan trabajadores a su cargo”, lo que es una “buena señal”.

Por otra parte, preguntados por la demanda de crédito, el 36,1% de los autónomos afirma haberlo solicitado, un porcentaje que todavía está por debajo del registrado en 2007, cuando prácticamente el 45% pedía un crédito bancario. No obstante, el porcentaje ha subido cuatro puntos con respecto a 2015.

También se ha incrementado el número de autónomos que ha conseguido un préstamo, pues el 66% de los que lo solicitaron declaran haberlo conseguido, frente al 53% de 2016, si bien todavía existe un 21,6% de autónomos a los que se le deniega este tipo de financiación.

MOROSIDAD

Mientras, la morosidad se ha incrementado en seis puntos porcentuales. La mitad declaró que sigue sufriéndola, en concreto un 49,3%, frente al 48,9% que dice no sufrirla.

En este sentido, destaca que el 30% cobra facturas por encima de los seis meses y un 11% entre los 180 y los 240 días.

Amor indicó que “ser un moroso en España sale gratis” y “como no se castiga ni se penaliza”, se incrementa el número de autónomos que sufren la morosidad.

Asimismo, confió en que haya un “cumplimiento expreso” de las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados respecto a esta materia y que “realmente se penalice a aquellas empresas que habitualmente utilizan tácticas” para pagar por encima de los 60 días cuando no deberían hacerlo.

COTIZACIÓN

Por otra parte, a los autónomos encuestados se les preguntó si quieren asimilar la base de cotización al rendimiento neto de su actividad, una medida que está en el debate actualmente, y el 34% quiere que así sea, mientras que el 38% se muestra contrario.

Entre los problemas señalados por este colectivo, el principal es el IVA, seguido del IRPF. En este sentido, el 54,2% quiere una rebaja del primer impuesto y el 39,2% del segundo, mientras que se sitúa en tercer lugar la rebaja de cotizaciones sociales, que piden el 36,3% de los encuestados.

Amor concluyó que los autónomos afrontan 2017 con mejores perspectivas que en 2016, que “no ha sido malo en líneas generales”, y manifestó que desde ATA esperan que los pronósticos se cumplan, que se creen los 105.000 empleos este año y “que nadie venga y lo estropee”, porque las perspectivas internacionales “no son buenas” y si en España no se aprueban los Presupuestos “es malo para la generación de empleo, para cumplir los objetivos de España, y malo para mantener nuestro bienestar social”.

