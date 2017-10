OHL PREVÉ 50 MILLONES DE PLUSVALÍA POR LA VENTA DE SU FILIAL DE CONCESIONES

Google Plus

OHL ha cifrado en 50 millones de euros las plusvalías que generará la operación venta de su filial de concesiones al fondo IFM Investors por 2.775 millones de euros.

Según informó este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “la plusvalía estimada de la operación a tipos de cambio actuales es de aproximadamente 50 millones de euros”.

Desde OHL indicaron que el importe de la plusvalía definitiva a la fecha de liquidación podrá sufrir ajustes, al alza o a la baja, como resultado de la evolución futura de las monedas con las que la compañía opera frente al euro y por el resultado contable que genere OHL Concesiones hasta la fecha de liquidación.

Además, el grupo español explicó que el acuerdo alcanzado con IFM Investors no incluye pactos de no competencia que pudieran restringir la capacidad futura de OHL o de sus subsidiarias para realizar inversiones en el ámbito de concesiones de infraestructuras en las distintas geografías en las que actualmente opera.

El acuerdo, agregó OHL, no contempla ningún tipo de regulación de las actividades conjuntas que la sociedad vendida pueda desarrollar con OHL en el futuro.

