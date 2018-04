EL CSN PREVÉ CONCLUIR ESTE AÑO SU INFORME SOBRE EL ATC DE VILLAR DE CAÑAS (CUENCA)

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, reveló este miércoles en el Congreso de los Diputados que el organismo prevé concluir su informe sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de Villar de Cañas (Cuenca) a lo largo de este año.



Así lo explicó Martí en una comparecencia en la Cámara Baja donde fue preguntado por varios incidentes recientes en centrales españolas, en especial en Cofrentes (Valencia) y Vandellós (Tarragona). En referencia a estas dos centrales, admitió que cuando se concentran en un periodo corto de tiempo varias paradas no programadas, el CSN incrementa su “presión regulatoria” sobre estas instalaciones, aunque aseguró que “si tuviéramos alguna duda de que no puede seguir funcionando, tendríamos que haberlas parado”.

Además, mostró su disposición a comparecer en les Cortes valencianas para informar sobre los problemas de la central, aunque advirtió de que debe solicitar autorización al Consejo. A este respecto apuntó que en situaciones similares el Consejo ha abogado por que sea el director general de Seguridad Nuclear quien comparezca.

Por último, se refirió a los cambios en relación con los plazos para solicitar la ampliación de la vida útil de las centrales, que se redujeron de tres a un año para que los propietarios puedan tener mayor información sobre la política energética futura.

Martí aseguró que dicho cambio afecta solo al trámite de solicitud, ya que el CSN sigue realizando los mismos estudios que antes, lo que puede provocar que algunos de estos trabajos no sean necesarios si finalmente no se solicita dicha ampliación de la vida útil.



