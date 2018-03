PRESUPUESTOS. UGT TACHA LOS PGE COMO “UNA OCASIÓN PERDIDA”

Google Plus

UGT considera que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 es “nuevamente una ocasión perdida para apostar claramente por la creación de empleo de calidad, eliminar los recortes en todas las pensiones y recuperar derechos”.



Además, en un comunicado, UGT denuncia que “estos presupuestos siguen teniendo poco en cuenta las necesidades de los ciudadanos al no impulsar lo suficiente el gasto y la inversión, con el fin de marcar la diferencia con las cuentas públicas de 2017 y atender de forma prioritaria los problemas reales de los ciudadanos como el desempleo, la pobreza, o el incremento de las desigualdades”.

“Con tres años ya de recuperación, y con el objetivo de déficit marcado por Bruselas cumplido, el Gobierno no solo debe incrementar los salarios públicos y el SMI, sino también todas las pensiones con el IPC, pues es un derecho de todos los pensionistas avalado por el ordenamiento jurídico”, añade.

En este sentido, considera que “las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno tan solo suponen un parche” que beneficiará a una parte mínima de este colectivo, no al conjunto de pensionistas.

Por todo ello, para UGT, “resultaría necesario reorientar los presupuestos hacia inversiones sociales clave y hacia una posición fiscal expansiva, apostando por el crecimiento inclusivo, el reparto de los beneficios generados por el crecimiento económico y la lucha contra las desigualdades y la precariedad”.



