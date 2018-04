PRESUPUESTOS. AL SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS LE “CUESTA CREER” QUE NO SE APRUEBEN LOS PGE

El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, afirmó este lunes que le “cuesta creer que no se vayan a aprobar” los Presupuestos Generales del Estado (PEG) de 2018, sobre los que señaló que tiene “confianza” en que salgan adelante “por su contenido”.



Tras comparecer ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados por el proyecto de cuentas públicas, Nadal afirmó que tiene confianza en que los PGE se terminen aprobando “por su contenido, porque unos presupuestos que apoyan el crecimiento, la creación de empleo, las pensiones, a los empleados públicos, apoyan el I+D, dan apoyo al pacto contra la violencia de género, me cuesta creer que no se vayan a aprobar”.

En este sentido, Nadal indicó que el Gobierno “ha abierto la negociación a todos los grupos que quieran participar y creo que los PGE tienen impacto en el día a dia de todos los españoles como para que dado el contenido que tienen, no puedan ser aprobados por la Cámara”.

En la misma línea, durante su comparecencia en la comisión, Nadal señaló que “la puerta a negociar los PGE y las enmiendas ha estado abierta a todos los grupos parlamentarios. Algunos sí han hablado con el Gobierno y otros han planteado una posición que impedía su presentación”.

Así, aseguró no entender “ese interés de tumbarle al gobierno los PGE pero aprobar las cosas por decreto ley porque a lo mejor es lo que necesita el país”. “No tiene ningún sentido, lo que tiene sentido es aprobar los PGE”, afirmó.

De esta forma, el secretario de Estado de Presupuestos criticó a PSOE y Unidos Podemos por no apoyar el proyecto de cuentas públicas y reprendió sus propuestas económicas y presupuestarias al considerar que supondrían “un giro de 180 grados a la política que ha creado empleo y ha sacado a España de la crisis”.

Para Nadal, “el modelo de crecimiento basado en subidas de impuestos, aumento del gasto, pérdida de competitividad, cuando se ha intentado ha tenido resultados bastante pobres”.

Así, criticó al PSOE que su propuesta de subir los impuestos un 25% frenaría el crecimiento económico y la creación de empleo e incidió en la ausencia de voluntad de diálogo con los socialistas. “Ojalá vuelvan ustedes a los tiempos cuando se podían pactar cosas razonables en los PGE”, afirmó en este sentido.



