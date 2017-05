PRESUPUESTOS. PSOE Y PODEMOS PRESENTARÁN RECURSOS PARA QUE SE PUEDAN DEBATIR CON NORMALIDAD TODAS LAS ENMIENDAS

PSOE y Unidos Podemos presentarán sendos recursos ante la Mesa de Congreso de los Diputados para que se puedan debatir con normalidad todas las enmiendas parciales presentadas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, tras lo que coincidieron en tildar de “cacicada” del PP y Ciudadanos.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Presupuestos, Segundo González, señaló que PP y Ciudadanos “están actuando como cacique del Gobierno”, al “limitar y cercenar el debate parlamentario normal” de los PGE.

Además, denunció que se están cambiando “las reglas a mitad de la partida” y que Ciudadanos, que preside la Comisión, después de intentar que unas 4.000 enmiendas presentadas con cargo a la partida de imprevistos y contingencias de los PGE no pudieran debatirse, ayer a las 23.30 horas “tuvo una ocurrencia de última hora”.

González explicó que el presidente de la Comisión y diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, propuso que se remita la situación al Gobierno para que, durante el debate, pueda ejercer su derecho a veto.

Desde Podemos consideraron que esto supone una “mayor inseguridad jurídica”, porque durante el propio debate no se sabrá si se van a poder ejecutar o no unas enmiendas que se están debatiendo.

Además, criticó que el Gobierno haya remitido un informe a través del presidente de la Comisión, sin pasar por registro, en el que se recomendaba que se inadmitieran a trámite esas enmiendas, algo que dijo es “inusitado en el debate parlamentario”.

“Nos sorprende que Ciudadanos, que vino a regenerar la democracia, esté actuando como guardián del Gobierno y obstruyendo la labor parlamentaria”, dijo el diputado de Podemos.

Por ello, explicó, “vamos a presentar un recurso a esta decisión de la Comisión de Presupuestos porque consideramos que se extralimita en sus funciones” y “nos plantearemos realizar más acciones una vez sepamos la decisión”.

Por su parte, fuentes del Grupo Socialista señalaron que decisión de la Mesa de la Comisión de Presupuestos es un “escándalo sin precedentes” y “un golpe a la autonomía y al debate parlamentario”.

Desde el PSOE señalaron que “el PP no se había atrevido a hacerlo ni cuando tenía mayoría absoluta y lo ha hecho ahora con la connivencia activa de Ciudadanos que decía que venía a regenerar la vida política".

De esta manera, el Grupo Socialista presentará un recurso urgente ante la Mesa del Congreso para anular está decisión y estudiará otras medidas que se puedan tomar.

