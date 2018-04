PRESUPUESTOS. CEOE VE “POSITIVO” EL REPARTO DEL 0,7% DE SOCIEDADES AL TERCER SECTOR Y DESTACA QUE “NO TIENE COSTE PARA EL CONTRIBUYENTE”

Google Plus

Los empresarios consideran “positiva” la asignación del 0,7% recaudado a través del Impuesto de Sociedades para destinarlo a la inclusión y el Tercer Sector y destacan que “no tiene coste para el contribuyente”.



Fuentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) indicaron a Servimedia que esta novedad en materia tributaria contenida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 es “positiva” y “nos parece bien”.

En el proyecto de nuevas cuentas públicas para este año consta que el Estado destinará a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social el 0,7% de la cuota íntegra de Sociedades de aquellos contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en ese sentido. La medida se articularía de una forma similar a como se hace en el IRPF y no está prevista asignación para la iglesia católica.

Desde la patronal española destacaron que, según la información de la que se dispone, la medida “no supone ninguna carga adicional para las empresas” y “no tiene coste para el contribuyente”.

No obstante, estas fuentes señalaron que su aplicación efectiva aún “queda lejos”, puesto que la liquidación definitiva de la asignación correspondiente al ejercicio de 2018 se llevará a cabo antes del 30 de abril de 2020, efectuándose una liquidación provisional en septiembre de 2019 para posibilitar la iniciación anticipada del procedimiento para la concesión de las subvenciones.

En CEOE consideran que para este caso no es tan necesario desarrollar una campaña para informar sobre la nueva asignación como se ha hecho con el IRPF, puesto que quienes realizan la declaración de Sociedades son contribuyentes "especializados” y “van a saber que esa novedad existe”.

En cuanto al impacto de esta medida, la patronal española estima que en IRPF se liquidaron 65.614 millones en 2015, último dato disponible, de los que finalmente se destinaron a fines sociales 290 millones, tras ser marcada la casilla para ello por la mitad de los contribuyentes.

Trasladando esta tendencia al Impuesto de Sociedades, CEOE indicó que la cuota en este caso es más baja, asciende a 30.609 millones, de los que la recaudación máxima para fines sociales ascendería a 214 millones de euros, y de estos, se podrían recaudar finalmente unos 110 millones teniendo en cuenta que en este caso también elijan la nueva opción la mitad de las empresas.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso