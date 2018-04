PRESUPUESTOS. LOS PGE DE 2018 LLEGAN MAÑANA AL CONGRESO

Google Plus

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, entregará mañana, martes, en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, lo que dará inicio a su tramitación parlamentaria.



Está previsto que a las 9.15 horas Montoro llegue al Patio de Floridablanca del Congreso de los Diputados acompañado por los secretarios de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya; de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal; y de Administraciones Públicas, Elena Collado.

A continuación, a las 9.30 horas, el ministro entregará en el Salón de Pasos Perdidos en formato digital unos Presupuestos que, entre otras medidas, contemplan una rebaja del IRPF de unos 2.000 millones de euros y una subida de las pensiones de 1.000 millones.

Por último, el titular de Hacienda ofrecerá a las 11.00 horas una rueda de prensa para presentar el proyecto de Presupuestos elaborado por el Gobierno.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado, tal y como establece el Reglamento del Congreso de los Diputados, goza de preferencia en su tramitación sobre el resto de proyectos y proposiciones de ley, para ajustarse a los plazos establecidos.

Sin embargo, en esta ocasión su tramitación acumula ya seis meses de retraso, ya que se debería haber iniciado en octubre de 2017. Como consecuencia, siguen en vigor las cuentas de 2017, que fueron prorrogadas el 1 de enero.

REDUCCIÓN A LAS RENTAS DEL TRABAJO

En el ámbito del IRPF, las cuentas de 2018 elevan el umbral de tributación de los 12.000 a los 14.000 euros brutos y se incrementa la reducción para rentas del trabajo hasta 18.000 euros de salario bruto. Esta medida beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes y a un millón de pensionistas.

Por otro lado, contemplan la deducción por gastos de guardería de 1.000 euros anuales, deducción por cónyuge con discapacidad de 1.200 euros anuales y deducción por familia numerosa, que se incrementa en 600 euros anuales por cada hijo que exceda el número establecido. Con carácter general se aplicará a partir del cuarto hijo inclusive.

Por su parte, la subida de pensiones es del 3% para las mínimas y no contributivas, del 1,5% para aquellas de entre 600 y 700 euros y del 1% para las de entre 700 y 860 euros. También sube al 54% la base reguladora de las de viudedad. En total, se benefician cerca de seis millones de pensionistas.

El gasto en infraestructuras aumenta un 16,5% con respecto a 2017, el destinado a actuaciones en Industria y Energía un 6,2% y las transferencias a las comunidades autónomas un 4%, hasta los 4.020 millones.

En cuanto a la recaudación, los ingresos tributarios ascenderán a 210.015 millones de euros, lo que representa un 4,5% sobre lo presupuestado en 2017 (200.963 millones) y un 6% más en comparación con lo finalmente recaudado (198.100 millones).

El límite de gasto no financiero del Estado para 2018, aprobado en julio de 2017, se fijó en 119.834 millones de euros, registrando un incremento de un 1,26% respecto al de 2017, lo que hará posible cumplir con la regla de gasto.

El proyecto de Presupuestos también incorpora el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos del sector público para mejorar los salarios. En este sentido, se contempla para este año una subida del 1,95%, en 2019 oscilará entre un mínimo del 2,5% y un máximo del 2,75%, y en 2020 se incrementarán entre un 2,3% y un 3,85%, hasta acumular en estos años un alza máxima del 8,79%.

Asimismo, cuenta con partidas para la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un aumento en la partida de becas para estudiantes y dependencia, y la rebaja del IVA del cine.

TRÁMITE PARLAMENTARIO

La tramitación en el Congreso de los Diputados arrancará con la celebración de las comparecencias en comisión para que los responsables de los distintos departamentos ministeriales expliquen las partidas correspondientes.

Luego se celebrará el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos, en caso de que se haya presentado alguna enmienda que pida la devolución del proyecto al Gobierno. La previsión del Ejecutivo es que dicho debate se produzca la última semana de abril.

Si las cuentas salvan este paso tendrá lugar el debate en la Comisión de Presupuestos, que analizará y votará las enmiendas parciales presentadas por los grupos políticos para elaborar el dictamen que será elevado a Pleno. Posteriormente se llevará a cabo la votación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Una vez aprobado, el texto se remitirá al Senado. En caso de que la Cámara Alta no introduzca enmiendas ni vete el proyecto, los Presupuestos quedarán definitivamente aprobados.

Si el Senado aprueba modificaciones o veta el proyecto, éste habrá de volver al Congreso de los Diputados, que podrá ratificar o rechazar las enmiendas y, en su caso, levantar el veto. El Gobierno espera que estén en vigor el 1 de julio.



