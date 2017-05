PRESUPUESTOS. EL PDCAT NIEGA QUE EL PNV NEGOCIE MEJOR, SINO QUE ESTÁ EN “OTRO PLANO” POR EL CUPO

El PDCat atribuyó hoy que el PNV haya conseguido ventajas económicas para los ciudadanos vascos dentro de los Presupuestos de 2017 a que esta formación negocia en “otro plano”, al disponer el País Vasco de un Cupo que no tiene Cataluña.

Así lo aseguró el diputado del PDCat Ferrán Bel tras rechazarse hoy en el Congreso las enmiendas a la totalidad al proyecto de cuentas del Ejecutivo, algo para lo que fue decisivo que el PNV votara junto al PP y Ciudadanos.

A este respecto, Bel señaló que “el PNV, por mucho que algunos intenten negarlo, está negociando desde otro plano”, ya que “tiene un Cupo” y “está recaudando desde hace muchos años sus impuestos y le traspasa al Gobierno de Madrid” la cantidad establecida.

Añadió que Artur Mas, cuando era presidente de la Generalitat, pidió “durante meses” a Rajoy un “pacto fiscal”, algo que se rechazó desde el Ejecutivo central. Esa negativa, según Bel, es lo que hizo que no tuvieran otra opción que defender un referéndum de independencia en Cataluña.

“Nosotros estamos donde estamos”, indicó, “porque no tenemos ni hemos tenido alternativa. No ha habido voluntad en el conjunto del Estado español nunca de ofrecer esta paz fiscal a Cataluña”.

