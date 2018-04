PRESUPUESTOS. MONTORO ESPERA QUE EL RESTO DE PARTIDOS “ASUMAN LA RESPONSABILIDAD” DE APROBAR LOS PGE DE 2018

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aseguró este martes que espera que el resto de partidos políticos “sabrán asumir la responsabilidad” para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, presentados hoy en el Congreso.



En la rueda de prensa de presentación de las cuentas públicas en el Congreso, el ministro destacó que de la aprobación de estos Presupuestos “depende la renta de más de 13 millones de personas”, así como seguir favoreciendo el crecimiento y la recuperación económica.

En la misma línea, Montoro afirmó que los PGE contribuirán a la estabilidad política y económica del país, por lo que “tienen un gran valor político”. Asimismo, recordó que su aprobación no depende sólo del PP, por lo que indicó que el resto de grupos tendrán que “ir haciendo público su apoyo”.

El proyecto de PGE de 2018 ha sido entregado en la Cámara Baja con más de seis meses de retraso, ya que según establece el artículo 134 de la Constitución Española el Gobierno debería haberlos presentado antes de finalizar septiembre de 2017. Sin embargo, la falta de apoyos parlamentarios para su aprobación ha hecho al Ejecutivo de Mariano Rajoy demorar su entrega.

Las cuentas públicas han llegado al Congreso sin que el Gobierno tenga aún los votos necesarios para aprobarlas, debido a que, a pesar de contar con los apoyos de Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro y UPN, sigue sin conseguir el apoyo de los cinco diputados del PNV.

Ese es precisamente el número de votos que le falta al Gobierno para alcanzar los 175 con los que el proyecto lograría pasar el trámite del debate de totalidad en el Pleno del Congreso, que según la intención del Gobierno podría celebrarse en la última semana de abril. El grupo vasco ha manifestado en reiteradas ocasiones que no se sentará a negociar su apoyo al proyecto de Presupuestos hasta que termine la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Por ello, la tramitación de las cuentas públicas iniciada hoy, y que continuará con las comparecencias en comisión para que los responsables de los distintos departamentos ministeriales expliquen las partidas correspondientes, podría terminar si la situación no cambia y el Ejecutivo no logra los 175 votos a favor a su proyecto en el debate de totalidad.



