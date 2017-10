PRESUPUESTOS. MONTORO SE MUESTRA “CONVENCIDO” DE QUE HABRÁ PGE PARA 2018 Y PIDE LA ABSTENCIÓN DEL PSOE

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este miércoles que el Gobierno “está convencido de que habrá Presupuestos Generales del Estado para 2018” y pidió la abstención de PSOE y Unidos Podemos para “dar estabilidad económica y política a España”.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, Montoro respondió así a las preguntas de los diputados Segundo González, de Unidos Podemos, y Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, sobre cuándo tiene previsto el Ejecutivo presentar en la Cámara Baja el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Durante su intervención, el ministro de Hacienda afirmó que la intención del Gobierno es presentar el proyecto de Presupuestos “cuanto antes, cuando tengamos los apoyos necesarios”.

En este sentido, Montoro recordó que el Ejecutivo gobierna en minoría y necesita el apoyo del resto de grupos políticos, y señaló que espera presentar el proyecto “en las próximas semanas” y que, si el 1 de enero de 2018 no hubiera unos nuevos Presupuestos aprobados, el objetivo sería aprobarlos posteriormente con el menor retraso posible.

En sus réplicas, tanto González como Girauta recordaron el incumplimiento de su obligación de haber presentado el proyecto de PGE antes del 30 de septiembre, y destacaron las negativas consecuencias de que se tengan que prorrogar los Presupuestos de 2017 si no se aprueban unos nuevos.

Ambos diputados mencionaron que sin nuevos Presupuestos se paralizarían inversiones del Estado y no se podrían ejecutar políticas aprobadas por el Congreso como la revalorización de las pensiones, las ayudas a personas en riesgo de pobreza, prevención de incendios, aplicación de la reducción del IRPF, aumento del permiso de paternidad o reducción del IVA cultural, entre otros.

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos acusó a Montoro de incumplir la Constitución con el retraso de los Presupuestos y secuestrarla al impedir la aplicación de leyes aprobadas por el Congreso, así como con la aplicación de vetos a iniciativas de los grupos parlamentarios.

Montoro respondió con ironía a González alegrándose de su deseo de que hubiera Presupuestos para preguntarle a continuación para qué querría su grupo que se presente un proyecto que no van a apoyar, y acusó a Unidos Podemos de hacer una oposición “destructiva”.

Por otro lado, el portavoz de Ciudadanos recordó al ministro que el Congreso no está obligado a aprobar los Presupuestos pero que el Gobierno sí tiene obligación de presentarlos, e insistió en pedir la abstención del PSOE.

