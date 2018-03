PRESUPUESTOS. MÉNDEZ DE VIGO PIDE A LOS GRUPOS APROBAR LOS PGE PORQUE "BENEFICIA A TODOS”

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, apeló este martes a “la responsabilidad de los grupos políticos” para aprobar los Presupuestos de 2018, porque sacarlos adelante "no perjudica a nadie y beneficia a todos”.



Así se expresó Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, en la que pidió a los grupos que no mantengan “posiciones preconcebidas”.

“Es buena oportunidad de pensar en España dejando atrás el oportunismo y de ser útiles a la ciudadanía sirviendo a los intereses de todos”, añadió el portavoz gubernamental, quien destacó que el proyecto “es realista, está basado en el equilibrio financiero y creíble”.

También destacó que contiene “toda una serie de medidas que no pudieron adoptarse durante la crisis económica con el objetivo de que la recuperación llegue a todos los españoles y nadie se quede al margen”.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó que “son los Presupuestos de los funcionarios, de los pensionistas, de los trabajadores de rentas medias y bajas y de nuestras administraciones”.

En cuanto a su estrategia para que superen el trámite parlamentario, reveló que su intención es recabar los mismos apoyos obtenidos por las cuentas de 2017.

Esto supone que el Gobierno mantiene su intetención de obtener el apoyo del PNV, algo que según lo afirmado por la formación vasca no será posible mientras siga vigente la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Pese a esta situación, el ministro aseguró que su previsión es que se cumplan los plazos de tramitación establecidos cuando las cuentas llegan al Congreso, lo que supone que el debate de totalidad se celebre a finales de abril.



