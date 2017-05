PRESUPUESTOS. MÉNDEZ DE VIGO DESTACA QUE “LAS CONVERSACIONES” CON NUEVA CANARIAS “VAN BIEN”

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, destacó este viernes, sobre la posibilidad de que Nueva Canarias permita la aprobación de los presupuestos, que “las conversaciones existen" y "van bien”.

Así se expresó Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde advirtió de que “los acuerdos no se consolidan hasta que no se producen”.

“Hay por parte de la vicepresidenta del Gobierno y del ministro de Hacienda conversaciones como las ha habido con otros partidos”, añadió el portavoz del Gobierno, quien pidió cautela. “Las matemáticas son las matemáticas”, apuntó el ministro de Educación, quien aseguró que “el Gobierno no vende la piel del oso antes de cazarlo”.

En cuanto a la tramitación de las cuentas para 2017, destacó que durante esta semana hayan superado el trámite de su aprobación en Comisión, donde han incorporado un centenar de enmiendas de los partidos que las apoyan.

A este respecto, defendió que “es lógico” que las enmiendas incorporadas sean de los partidos que apoyan la totalidad de los presupuestos. “hay menos interés en aquellas de los que no apoyan los presupuestos”, sentenció.

Por todo ello, mostró su confianza en que las cuentas logren también su aprobación en Pleno la próxima semana, algo que “sería una buena señal para la estabilidad y el cumplimiento de los objetivo europeos”.

