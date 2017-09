PRESUPUESTOS. EL GOBIERNO DICE QUE “SE AVANZA” EN LA NEGOCIACIÓN DE LOS PGE AUNQUE EL PROCESO ESTÁ “DISTORSIONADO” POR CATALUÑA

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, señaló este martes que “se avanza” en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 con los grupos parlamentarios, aunque reconoció que el proceso está “distorsionado” por la convocatoria del referéndum independentista en Cataluña.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Nadal dijo no saber si el Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto de Ley de Presupuestos, algo que recordó depende del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

“Lo que sé es que se avanza en las conversaciones” con los grupos parlamentarios, indicó, para añadir que “estamos en una situación similar” a lo que ocurrió con los PGE de 2017 aunque “distorsionada por el no referéndum del 1 de octubre”.

Según el titular de Energía, “todo tiene que ir volviendo a su cauce” y entonces habrá un debate exclusivamente “económico” sobre los Presupuestos.

El ministro expuso que no es tan relevante si el Gobierno aprueba o no este viernes los PGE, aunque reconoció que “sería un buen síntoma”.

Comentó que las negociaciones con algunos grupos están “muy avanzadas” y con otros “algo menos”, y agregó que la negociación de los Presupuestos conlleva hacer “encaje de bolillos”.

