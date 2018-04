PRESUPUESTOS. EL GOBIERNO “NO ENTIENDE” QUE LA CEOE TILDE SUS PGE DE "OPTIMISTAS" Y LE ANIMA A CERRAR UN ACUERDO PARA LA SUBIDA SALARIAL

Google Plus

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, rechazó este martes la crítica realizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) al Gobierno de considerar que sus expectativas presupuestarias son demasiado optimistas y animó a la patronal a cerrar un acuerdo con los sindicatos para la subida de los salarios como la alcanzada para la subida salarial de los funcionarios.



El titular de Hacienda respondió así en la rueda de prensa de presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 en el Congreso, al ser preguntado por la consideración de la CEOE de que la estimación de ingresos presupuestada por el Gobierno es demasiado optimista.

“Es muy típica la crítica del optimismo”, afirmó con sorna el ministro, para a continuación defender que “la programación del incremento de ingresos para este ejercicio es prácticamente la misma que para el ejercicio anterior y es el incremento de la recaudación real en 2017”.

“¿Es optimista? Agradezco todas las valoraciones, pero agradezco también que los agentes sociales se dediquen a hacer su trabajo, que es llegar a una concertación similar a la que hemos alcanzado en la Función Pública”, respondió Montoro criticando a la patronal.

En este sentido, Montoro añadió que desde el Gobierno “no llegamos a entender por qué no hay un acuerdo marco interconfederal que dé seriedad y proyección de una adecuación en los ritmos de las rentas salariales a los ritmos de las rentas de los beneficios empresariales”.

"ALGO TIENEN QUE DECIR"

“Aprovecho para animar a la CEOE a que negocie con los mismos sindicatos con los que hemos negociado en la Función Pública”, afirmó, para concluir reiterando que no entiende “la crítica del optimismo cuando estamos en la misma cifra que hemos alcanzado ya con un crecimiento algo superior, pero bueno algo tienen que decir”.

En estos momentos, las patronales y los sindicatos se encuentran en negociaciones para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para los próximos años.

CEOE y Cepyme ofrecen una subida fija del 1,2% al 2%, más una parte variable de al menos el 0,5%. Mientras, CCOO y UGT plantean una subida generalizada de los salarios de al menos el 3,1%, y un salario mínimo en convenio de 1.000 euros brutos mensuales.

Asimismo, los sindicatos quieren que la productividad se incorpore como elemento para determinar la subida salarial, pero siempre que se sitúe por encima de la inflación. Si no es así, actuará un porcentaje suelo del 1,6%.

Mientras, la variación salarial media pactada en convenio en España se situó en el 1,51% en febrero, 28 décimas más con respecto al mismo periodo del año anterior y dos centésimas superior al registro de enero de 2018.



