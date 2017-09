PRESUPUESTOS. EL GOBIERNO NO CONTEMPLA “OTRA POSIBILIDAD” QUE EL ACUERDO PARA APROBAR LOS PGE DE 2018

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este viernes que desde el Ejecutivo “no contemplamos otra posibilidad” que no sea llegar a un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, pese a las reticencias expresadas en las últimas horas por el Partido Nacionalista Vasco.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz gubernamental señaló que la negociación de los próximos PGE es “complicada” y “requiere muchas horas de trabajo y mucho poder de convicción” ante la falta de mayoría parlamentaria del partido en el Gobierno para sacarlos adelante.

“Estamos en una negociación que tiene altos y bajos, que retrocede, que avanza”, precisó Méndez de Vigo para agregar que “estamos en plazo” para aprobar las nuevas cuentas públicas y “el Gobierno confía” en ello.

Es más, el portavoz incidió en que “nos estamos esmerando en ese acuerdo y no contemplamos otra posibilidad” y aseguró que “estamos cerca” de conseguirlo.

Preguntado porque el PNV sea el principal escollo, Méndez de Vigo se limitó a decir que no le consta y que “el ministro de Hacienda necesita un tiempo” para lograr un pacto.

Además, explicó que para los PGE de 2017 se necesitó el apoyo de ocho fuerzas políticas y por ello, “el Gobierno no quiere singularizar en ningún grupo parlamentario porque no sería real y sería injusto”, puesto que “espera llegar a un acuerdo con todos ellos”.

Para el Ejecutivo, “lo coherente” es que quienes dieron su voto favorable al ‘techo de gasto’ de los PGE de 2018, también apoyen las cuentas, que a su juicio, son “lo que España necesita en estos momentos”, una “llamada clara a la estabilidad política” en un contexto de crecimiento económico y creación de empleo en España entre los más intensos de la Unión Europea.

