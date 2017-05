PRESUPUESTOS. EL PSOE ANUNCIA UN ESTUDIO “RIGUROSO” DEL ACUERDO ENTRE EL PNV Y EL GOBIERNO

Google Plus

El PSOE anunció hoy que realizará un “estudio” riguroso del acuerdo alcanzado entre el PNV y el Gobierno en materia presupuestaria y que cupone una mejora del Cupo vasco.

La diputada del PSOE Isabel Rodríguez manfestó este jueves en el Congreso, después de que fueran rechazadas las enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos del Gobierno, que su partido analizará el acuerdo del Gobierno con el PNV desde el “estudio, la rigurosidad y sabiendo que se trata de un asunto constitucional”.

Asimismo, se mostró convencida de que si hubiera sido el PSOE el que alcanzara un acuerdo de estas caraterísticas con los nacionalistas vascos “los titulares en boca de portavoces del PP serían aquello de ‘se vende España’, ‘se rompe España’ por parte de los socialistas”.

“Lo que tiene que hacer el Gobierno es trabajar y sentarse a negociar un nuevo sistema de financiación autonómica, que atienda no sólo los ingresos, no sólo el Producto Interior Bruto de las autonomías, sino a un país diverso" y atendiendo a las necesidades de cada región, sostuvo Rodríguez.

La diputada lamentó que no hayan sido aprobadas las enmiendas a la totalidad, pero anunció “miles de enmiendas socialistas” en el trámite parlamentario del proyecto del Gobierno para darle la vuelta a las cuentas del Ejecutivo para 2017.

