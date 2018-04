PRESUPUESTOS. EL PSOE DENUNCIA QUE EL GOBIERNO “DA REGALOS CON UNA MANO Y CON LA OTRA LOS QUITA” Y QUE LOS PGE “SON UNA TRAMPA”

Google Plus

El PSOE considera que el Gobierno y Ciudadanos “dan regalos con una mano y con la otra los quitan” y que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 “es una trampa”.



Así lo indicaron este martes en un encuentro informativo el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero, y los portavoces socialistas de Economía y Presupuestos en el Congreso, Pedro Saura y Javier Lasarte, respectivamente, en referencia al proyecto de cuentas públicas presentado hoy por el Gobierno en la Cámara Baja.

“Con una mano dan un regalo y con la otra lo quitan, con más imposición indirecta y copagos y menos Estado del Bienestar”, señaló Saura sobre el proyecto de cuentas públicas del Gobierno, para añadir que Ciudadanos “hace agujeros en el IRPF, que al final es un ‘Frankenstein’ de impuestos’.

En este sentido, los representantes socialistas destacaron que en los presupuestos del Gobierno cada año ganan peso sobre la recaudación los impuestos indirectos, “que son regresivo”,y lo pierden los directos. Así, denuncia que los PGE “no son redistributivos y nos acercan cada día más al furgón de cola de la UE desde el punto de vista del gasto público, del gasto social y del Estado de Bienestar”.

Concretamente, Lasarte señaló que en 2017 los impuestos directos en 2017 suponían el 53% de la recaudación y los indirectos un 45,7%, mientras que para 2018 se estima que los primeros supongan el 52% y los indirectos el 46,15%.

En la misma línea, el portavoz socialista de Presupuestos detalló que en los PGE de 2017 se estimaba que el Impuesto de Sociedades supondría un 12,14% y finalmente fue el 11,68%, y que en 2018 la previsión es menor, del 11,55%, “mientras que los beneficios empresariales crecieron un 9,2%”.

INGRESOS

Para los socialistas, el Gobierno “hace trampas” ya que consideran que hay una sobreestimación en la previsión de ingresos, que luego la ejecución es mucho menor que lo presupuestado y que las subidas presupuestadas en las partidas de carácter social quedan por debajo del crecimiento nominal del PIB, “con lo que pierden importancia”.

Sobre la sobreestimación de ingresos, Lasarte detalló que el dato de crecimiento de la recaudación del IRPF es del 9,9% y que “salvo que haya un incremento salarial, parece una cifra muy sobreestimada, cuando además la previsión de crecimiento del consumo es del 4,8%”.

PÉRDIDA DE GASTO SOCIAL

En cuanto al gasto social, señalan que mientras la previsión del crecimiento del PIB nominal será del 4,2%, el gasto en educación crecerá sólo un 3%, el de sanidad un 3,9%, el de dependencia un 3,4%, y las transferencias a las comunidades autónomas un 2,7%, “mientras que el gasto presupuestado en Defensa multiplica por 4 el crecimiento nominal”.

En esta misma línea, los socialistas denuncian que los PGE sólo destinan 100 millones de euros a la lucha contra la pobreza, “lo que refleja que PP y Ciudadanos no tienen ni idea de la dimensión de la pobreza en España”, recordando que existen “1,8 millones de trabajadores en paro pobres en España”.

Por otra parte, preguntados por el hipotético apoyo de su grupo parlamentario a decretos del Gobierno sobre medidas concretas en caso de que los PGE no consigan los apoyos sufientes, los portavoces socialistas distinguieron entre políticas de Estado y de Gobierno. “Una cosa son pactos de Estado en momentos determinados, y ahí el PSOE siempre va a estar, y otra es los PGE, donde nuestras posturas de futuro son opuestas”, explicó Escudero, para añadir que “no estamos de acuerdo con que España tenga un Estado del Bienestar mínimo y tenemos un modelo diferente de hacia dónde tiene que ir España”.

A este respecto, Escudero señaló que el PSOE presentará en una semana o diez días su propuesta presupuestaria alternativa y que, en caso de que el Gobierno y Ciudadanos no consigan sacar adelante los PGE, “la culpa es suya y de nadie más y tendrán que asumir la responsabilidad”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso