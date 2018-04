PRESUPUESTOS. LINDE CONSIDERA QUE LOS PGE SON “OPTIMISTAS” Y “TIENEN RIESGOS” PERO SU CUMPLIMIENTO “NO ES IMPOSIBLE”

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, valoró este lunes que la recaudación prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 es “optimista” y que “tiene riesgos” pero que su cumplimiento “no es imposible”.



En la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, Linde, primer compareciente de un total de 21 que acudirán a dicha comisión hasta el miércoles, respondió así a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y las previsiones sobre la evolución de la economía española.

En referencia a la credibilidadl del objetivo de déficit y el cumplimiento de las previsiones de recaudación previstas en las cuentas públicas presentadas en la Cámara Baja por el Gobierno el 3 de abril, Linde indicó no es imposible que se cumpla la previsión de recaudación de los PGE. “Es optimista, pero no es imposible”, afirmó.

En este sentido, señaló que en cuanto a la distribución del déficit en los cuatro componentes básicos (Administración central, comunidades autónomas, corporaciones locales y Seguridad Social), “la previsión es posible pero plantea dudas”. “Es un presupuesto que tiene algunos riesgos pero su cumplimiento no es imposible en absoluto”, aseguró.

En cuanto a los gastos, el gobernador del Banco de España indicó que la inversión pública “ha sido el elemento sacrificado de nuestra crisis” y que “ha sido un elemento de ajuste y es un objetivo claro para todos recuperar la inversión pública, es un objetivo para los próximos años y es acertado señalar que la inversión pública debe ser recuperada”.

Por otra parte, preguntado por el impacto de la situación política de Cataluña, Linde indicó que “en este momento aunque todo apunta a que hay un impacto de Cataluña en una serie de datos, como la ocupación hotelera, no parece que el impacto sea muy grande ni sobre Cataluña ni sobre el conjunto de España”.

Linde también se refirió a una posible subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo al afirmar qque no ve ningún riesgo, ya que si se produjera esa subida afectaría sólo a la reposición de deuda.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso