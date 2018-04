PRESUPUESTOS. UGT CONSIDERA QUE LOS PGE DEL GOBIERNO “SON UN PARCHE DIRIGIDO A PAGAR VOTOS”

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó este martes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 son "un parche dirigido claramente a pagar los votos de aquellas formaciones políticas que pueden dar la mayoría al PP".



En una rueda de prensa en Logroño con motivo de una visita institucional, Álvarez señaló que los PGE presentados la semana pasada por el Gobierno "están orientados en una dirección que no la conocen ni los que lo han hecho”.

“Tendrían que tener solidez, tendrían que haber sido debatidos con la sociedad, se tienen que hacer sin premiar intereses territoriales”, afirmó. El secretario general de UGT indicó que “estos PGE tienen un poquito de aquí y de allá, para que, por unos cuantos votos, se consigan aprobar los Presupuestos con intereses de algunas determinadas capas sociales de algunos territorios”, y añadió que “la mayoría de los canarios no ganan con estos Presupuestos, la mayoría de los vascos tampoco".

PENSIONES

Por otro lado, Álvarez se refirió a las pensiones al recordar que “el 15 de abril hemos convocado manifestaciones en todo el país en las que queremos trasladar nuestro rechazo a lo que reflejan los PGE en relación a las pensiones, una subida que no se puede hacer como la ha planteado el Gobierno”. “Hay que sentarse, negociar y restaurar la cláusula de revisión automática de las pensiones", añadió al respecto.

En este sentido, el líder de UGT consideró que "nuestras pensiones necesitan derogar el factor de sostenibilidad, que va a hacer que cada año nuestras pensiones futuras bajen, a partir de 2019". "Necesitamos un acuerdo de fondo que genere más recursos a la Seguridad Social, que separe los gastos que no se corresponden con las personas que cotizan al sistema, hay que hablar del destope de las pensiones, una serie de medidas que nos llevarán ya, si se hiciera, a una situación de equilibrio a las cuentas de la Seguridad Social", explicó.

"No tenemos un problema de gasto", recordó, para indicar que "somos un país que gasta poco en pensiones, el 10%. Alemania está cerca del 13%, Francia e Italia cerca del 15%. Nuestro problema no es de gasto, sino de ingresos".



