PRESUPUESTOS. LAS APORTACIONES DEL ESTADO A LA SEGURIDAD SOCIAL AUMENTAN UN 3,6%, HASTA LOS 13.558 MILLONES

Google Plus

Las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social ascenderán en 2018 a 13.558 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,6% respecto a 2017, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presentó este martes en el Congreso el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.



El presupuesto de ingresos no financieros de la Seguridad Social para este año se sitúa en 129.736 millones de euros, lo que supone un aumento del 3% sobre el ejercicio anterior.

La principal fuente de financiación seguirán siendo las cotizaciones sociales, que alcanzan los 114.916 millones de euros en 2018, un 3,9% más si se compara con 2017.

En este sentido, el Ejecutivo explica que estos ingresos por cotizaciones sociales reflejan las previsiones de crecimiento (2,7% PIB nominal), del empleo (2,5%) y la evolución “más favorable” de la remuneración media de asalariados (1,1%).

También está previsto que las bases máximas de cotización crezcan un 1,4% con respecto a 2017 y “se están mejorando” las políticas de control, gestión recaudatoria y lucha contra el fraude, a lo que se añade la incorporación de los avances tecnológicos puestos a disposición del sistema y de sus entidades colaboradoras.

Por su parte, las cotizaciones de desempleados, cotizaciones de beneficiarios de la prestación por cese de actividad y bonificaciones sociales que aporta el Servicio Público de Empleo ascienden a 6.607 millones de euros, además de 133 millones de euros de ingresos por las cuotas por cese de actividad de trabajadores autónomos.

Tras las cotizaciones, las aportaciones del Estado constituyen el concepto de mayor peso relativo en la financiación del Presupuesto de la Seguridad Social. Para el año 2018 dichas aportaciones se elevan a 13.558 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,6%.

Dentro de las aportaciones del Estado destaca, por su volumen, la destinada a la cobertura de los complementos para pensiones mínimas con una dotación para 2018 de 7.329 millones de euros para financiar las pensiones más bajas, con un aumento del 2,1% respecto a 2017.

Para la atención a la dependencia el Estado aporta 1.401 millones de euros, de los que 1.308 millones de euros corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado.

Para 2018, también figuran aportaciones destinadas a facilitar la adaptación al sector de la estiba por importe de 40 millones de euros.

Asimismo, se ha presupuestado en pasivos financieros 15.164 millones de euros, “reflejo de la dotación de préstamos por parte del Estado a la Seguridad Social para equilibrar, presupuestariamente, las cuentas de la Seguridad Social”.

GASTOS

En cuanto a los gastos, para 2018 alcanzan la cifra de 148.382 millones, que representan un crecimiento del 4% sobre el ejercicio anterior y que en su mayor parte se destinan a transferencias corrientes, es decir, al pago de las pensiones de carácter contributivo y no contributivo, la incapacidad temporal, la maternidad y riesgo durante el embarazo, la protección familiar, el cese de actividad de los trabajadores autónomos y otras prestaciones económicas.

Las pensiones contributivas tienen consignado un crédito para este año de 127.110 millones de euros, un 3,5% más que en 2017, estimado en función del incremento del colectivo de pensionistas, de la variación de la pensión media y de una revalorización con carácter general del 0,25%.

Dentro de las pensiones contributivas, las más importantes cuantitativamente son las de jubilación, que ascienden a 90.261 millones, un 71% del total de las pensiones, seguidas de las pensiones de viudedad (22.039 millones) e incapacidad (12.642 millones).

En cuanto a las pensiones no contributivas, figuran en el Presupuesto del Imserso con un crédito de 2.380 millones de euros (excluido País Vasco y Navarra), que permitirá atender el coste derivado de la variación del colectivo y la política de mejora de las pensiones más bajas, con un incremento del 3%, que afectará a más de 450.000 beneficiarios.

El conjunto de prestaciones que aparecen vinculadas a la cesación temporal en el trabajo por nacimiento de hijo, maternidad, paternidad, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural suponen una dotación de 2.559 millones para 2018, un 4,5% más como consecuencia del crecimiento de los beneficiarios de estas prestaciones, así como por la ampliación de cuatro a cinco semanas del permiso de paternidad.

El crédito para los subsidios económicos para personas con discapacidad asciende a 14 millones de euros, lo que supone un 13,4% menos que el de 2017 por tratarse de un colectivo de carácter cerrado, sin nuevas incorporaciones, y por tanto con tendencia decreciente del gasto.

Por último, en el presupuesto del Imserso para dependencia se han dotado con créditos para transferencias corrientes por importe de 1.314 millones de euros, de los cuales 1.308 millones corresponden al mínimo garantizado y 6 millones a la gestión de la dependencia en Ceuta y Melilla y otros gastos.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso