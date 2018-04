PRESUPUESTOS. EL PSOE ALERTA DE QUE EL RECORTE DEL DÉFICIT SE HACE “A COSTA DE REDUCIR EL GASTO SOCIAL”

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, alertó este martes del “triunfalismo” del Gobierno con la reducción del déficit público que recoge el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, ya que esta reducción se consigue “a costa de reducir el gasto social”.



Así lo dijo Robles en una rueda de prensa en la que hizo una primera valoración del texto presentado en la Cámara Baja por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que a su juicio coloca a España en “el furgón de cola de Europa” del Estado del bienestar.

Indicó que “para el PSOE no es aceptable que habiendo un crecimiento nominal del 4,2% del PIB, el gasto social sólo crezca un 2,8%”, porque se convierte a España en un Estado del bienestar “privatizado y 'low cost'”.

Robles insistió en que les “preocupa” el “electoralismo” que demuestra el Gobierno cuando dice que son "los Presupuestos de los pensionistas y los funcionarios”, y criticó que se vendan como “logros” que ahora se cumpla la ley que antes no se cumplía con respecto a las pensiones de viudedad y la “mínima” subida de las pensiones mínimas.

“Si Rajoy no es capaz de conseguir un apoyo a sus cuentas públicas, la responsabilidad política será exclusivamente suya y no podrá poner esa responsabilidad en otros partidos”, apuntó.

También se dirigió al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al que denominó como “coautor” de las cuentas públicas. Dijo que si no consiguen el respaldo parlamentario necesario, ambos “serán los que tendrá que asumir la responsabilidad política”.



