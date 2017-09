PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO: “NO PODEMOS ACEPTAR QUE PLATAFORMAS COMO GOOGLE RECAUDEN EN EUROPA Y SE LLEVEN EL DINERO FUERA”

- Pide que Ryanair respete los derechos de los pasajeros. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó este miércoles que “no podemos aceptar que plataformas digitales como Google recaude publicidad en Europa, pero ese dinero no se quede en Europa, evitando que se genere riqueza y empleo en el continente”.

Así lo indicó durante su intervención en la ‘Conferencia de Alto Nivel sobre el Turismo’ celebrada hoy en el Hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas, donde añadió que “hay regulaciones diferenciadas para unas plataformas y otras, lo que provoca que se transporte la riqueza a países extranjeros”.

En este sentido, el responsable del Parlamento Europeo aseguró que lo que hacen las plataformas que no pagan impuestos en Europa o pagan muy pocos impuestos “es una forma de evasión fiscal”.

Por ello, demandó una “armonización fiscal” entre los países europeos, “para defender la identidad europea”, y felicitó a la Unión Europea que “ha hecho muy bien” al sancionar a Google “por no respetar las normas que el resto de empresas cumplen”.

AIRBNB Y UBER

Respecto a estas dos plataformas, Tajani afirmó que “cotizan mucho en las Bolsas norteamericanas”, pero señaló que “deben respetar normas en materia de seguridad y tributarias de Europa, porque no cotizan”.

A este respecto, el responsable del Parlamento Europeo comentó que “los gigantes escapan a las normas y eso les da una ventaja clara”. Por ello, comentó que el mercado de la Unión Europea “debe fomentar las economías de escalas y garantizar normas de competencia que sean iguales y con el mismo surtido de condiciones”.

Respecto a la posibilidad de que la Unión Europea tome alguna acción judicial sobre estas plataformas, Tajani indicó que apoyarán lo que decida la Comisión Europea.

En este sentido, remarcó que el Parlamento Europeo se ha manifestado “contra la posición dominante, respetando las normas de competencia sobre estas plataformas”.

RYANAIR

En cuanto a las cancelaciones anunciadas inicialmente por la compañía irlandesa para los meses de septiembre y octubre y que este jueves Ryanair ha aumentado hasta marzo, Tajani dijo que “se han aprobado normas para que se cumpla y se respete el derecho de los pasajeros”. “Esto tiene que cumplirse en todos los lugares de la Unión Europea, plasmándose además en las legislaciones nacionales”, recalcó.

Por último, señaló que las compañías aéreas, sean grandes, pequeñas, de bajo coste o no, “tienen que respetar los derechos de ciudadanos, consumidores y pasajeros”.

