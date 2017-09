EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO PIDE A LA COMISIÓN UNA ESTRATEGIA QUE INCLUYA UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL TURISMO

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pidió este miércoles a la Comisión Europea que haga una estrategia que incluya una nueva partida presupuestaria específica para el turismo, “evaluando el impacto del resto de políticas abiertas y conectado con la transformación digital”.

Así lo indicó durante su intervención en la ‘Conferencia de Alto Nivel sobre el Turismo’ celebrada hoy en el Parlamento Europeo, donde auguró que “necesitaremos 25 millones de euros al año para cofinanciar 75 regiones, lo que permitirá el aumento de la llegada de turistas chinos y rusos”.

El responsable del Parlamento Europeo reclamó a la Comisión “más acción”, con más inversión para reducir la disparidad entre regiones, que permita mejorar las infraestructuras, porque “el turismo es más que economía”.

En este sentido, afirmó que “si unimos nuestros esfuerzos, podremos duplicar el numero de visitantes" en los próximos años, con 1.000 millones de turistas. Por ello, recalcó en la necesidad de una estrategia europea “para ofrecer a Europa como una joya que hay que visitar, porque hay muchos destellos de luz que nadie en el mundo querrá no conocer”.

Durante su intervención, Tajani señaló que el turismo “interesa a los ciudadanos y los sectores sociales, por la gran cantidad de empleos que genera”. Por ello, añadió, que “queremos que todos puedan encontrar un puesto de trabajo, porque sin trabajo no hay dignidad, pero lo que está claro es que no hay que dejar a nadie en la cuneta”.

Respecto al empleo, auguró que la robótica pondrá en riesgo hasta 154 millones de puestos de trabajo en toda Europa, por lo que demandó mayor inversión en formación “que atienda las necesidades del mercado a todos niveles, no solo centrado en los jóvenes”.

El presidente del Parlamento Europeo recordó que para el año 2030 se crearán más de cinco millones de empleos relacionados con el turismo, donde el 20% de esos trabajos serán para jóvenes de menso de 25 años.

Respecto a este tema, pidió abandonar los tópicos de que solo es importante el turismo en los países meridionales. Además, señaló que “hay una relación íntima entre la industria y el sector del turismo, porque desde China compran nuestros productos y luego vienen a nuestros países”.

Tajani demandó mayor apoyo a la industria, “insistiendo en la calidad y la sostenibilidad” y centrado en "invertir más, fomentar una formación que se ajuste a las exigencias del mercado y explotar las sinergias para mejorar la imagen de Europa en China”.

El presidente del Parlamento Europeo apuntó que “debemos fomentar el destino Europa, mancomunando para traer turistas extranjeros”. En este sentido, afirmó que “debemos proporcionar varias llaves para abrir las puertas para viajar de un país a otro dentro de Europa”. Así, “si un turista chino recibe la primera llave, irá abriendo otras puertas de otros países”, concluyó.

