EL PRESIDENTE DE CESCE ASEGURA QUE EN LO ECONÓMICO “MANDA EL MERCADO”, PERO EN LA POLÍTICA “EL AUTORITARISMO ESTÁ MUY PRESENTE”

Google Plus

El presidente de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), Álvaro Rengifo, afirmó hoy en el Fórum Europa que en la actualidad “en la parte económica, el mercado es quien manda, pero en el mundo político la democracia no será el modelo elegido por todos los países líderes, lo que hace que tengamos preocupación por estas tendencias”.



Rengifo realizó esta afirmación durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum y en el que señaló que el escenario económico actual se enmarca “en unos años en los que el autoritarismo está muy presente y la democracia no está de moda”.

DÉFICIT DE LIBERTADES

El presidente de Cesce mostró su preocupación por los déficits de libertades y el carácter “perpetuo” de gobernantes en varias de las principales economías del mundo, como China, Rusia o Turquía, además de criticar la figura de Donald Trump en Estados Unidos y el hecho de que en muchos países de Europa las primeras fuerzas políticas tengan un perfil antidemocrático.

Así, en lo referente al continente europeo, Rengifo aseguró que vive “una cierta decadencia”. Por un lado, a nivel político destacó la proliferación de “populismos y extremismos”, y en la vertiente económica, señaló que es un área “hiperregulada e hipertrofiada”.

“Nosotros mismos nos limitamos nuestra capacidad de competir y nuestra productividad, y estamos perdiendo la carrera tecnológica con China y EEUU”, dijo. “A eso se le añade el 'Brexit', que la debilita aun más”.

Precisamente Rengifo indicó que el 'Brexit' es una de las amenazas para la buena marcha de la economía mundial, aunque indicó que también supone oportunidades para las empresas españolas. En este sentido, añadió que, además de los populismos y autoritarismos, el cambio climático también supone una amenaza para la economía.

ENDEUDAMIENTO Y TIPOS DE INTERÉS

Además, continuando con los riesgos en el ámbito económico, el presidente de Cesce mostró su preocupación por que “el mundo está más endeudado que hace 10 años y eso no es una buena noticia, es preocupante”.

En este sentido, indicó que el endeudamiento ha aumentado un 50% en los países de la OCDE y más del 100% en los emergentes, por lo que recomendó prudencia, a pesar del bajo nivel de los tipos de interés, porque su previsible subida “aumenta la vulnerabilidad”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso