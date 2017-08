EL PRESIDENTE DE LA CEOE ALERTA ANTE LA PATRONAL FRANCESA DEL ENDEUDAMIENTO DE ESPAÑA

Google Plus

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, afirmó este martes en París, durante un encuentro organizado por la universidad de verano de la patronal francesa, que los niveles de déficit público y de endeudamiento de España “son todavía un problema para la economía”.

En el evento, que tuvo lugar en el Campus HEC-Jouy en Josas de la capital gala, se debatieron cuestiones como la recuperación económica de otros países europeos, las reformas estructurales a realizar y las consecuencias del ‘Brexit’.

Con respecto a la primera cuestión, Rosell indicó que “la puesta en marcha de reformas estructurales combinadas con una política de consolidación fiscal ha traído la corrección de grandes desequilibrios en España, como era el endeudamiento privado”.

En este sentido, el presidente de la CEOE subrayó la necesidad de un mejor control de los gastos públicos, en particular, de los no productivos. Igualmente abogó por la reforma de las administraciones públicas y por “debatir sobre la eficacia de los gastos”.

Citó la reforma del mercado de trabajo y la reestructuración del sector financiero como “dos de las reformas más importantes que han tenido lugar en España y que han producido una mejora de la competitividad y de la confianza de los inversores”.

Sin embargo, Rosell indicó que “para seguir en esa dirección hay que mejorar la fiscalidad, una simplificación del marco reglamentario, aumentar la productividad, reducir los gastos públicos, impulsar la reindustrialización, la Formación, una energía competitiva, reforzar la sociedad digital y una política medioambiental y climática que no sea obstáculo para la competitividad de las empresas”, entre otros aspectos.

