EL GOBIERNO PRESENTARÁ MAÑANA A LAS CCAA LAS CONCLUSIONES DE LOS EXPERTOS SOBRE LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

- Propondrán un calendario político de negociación. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, anunciaron hoy que mañana, jueves, presentarán a las comunidades autónomas las conclusiones sobre la reforma de la financiación autonómica que han recibido del Consejo de Expertos.

Sáenz de Santamaría agradeció a los expertos, tanto de financiación autonómica como local, su trabajo durante estos seis meses. Destacó que “vamos cumpliendo con los compromisos que asumimos en la Conferencias de Presidentes de evaluar ambos modelos y de plantear soluciones”.

La vicepresidenta valoró la labor de los expertos, ya que “han hecho un buen trabajo en la búsqueda del consenso, con lo que ahora se inicia un diálogo político muy importante”.

Sáenz de Santamaría anunció que mañana entregarán formalmente a los consejeros de Hacienda y de Economía, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, estos informes, además de a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Recalcó que se inicia ahora un proceso político en el que desde el Gobierno “pedimos a todos colaboración, empatía y trabajo, colocándonos cada uno en el lugar del otro, porque somos conscientes de que los modelos de financiación son muy importantes”.

“Con estos modelos se financian los servicios públicos, se financia el Estado de bienestar, se financia cómo conseguimos que en España reforcemos y mejoremos esos servicios y garanticemos que los tributos de los contribuyentes se gestionen de la mejor manera posible”, subrayó.

VOLUNTAD DE TODOS

Sáenz de Santamaría indicó que el nuevo modelo de financiación autonómica y local saldrá adelante “si hay voluntad política de todos, tanto de todas las administraciones, como comunidades autónomas, corporaciones locales, Administración General del Estado, como de los partidos”.

A este respecto, destacó la importancia de la voluntad política que demuestren tanto el PP como el PSOE, que gobiernan en buena parte de las comunidades autónomas y que también suponen una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados.

“Yo creo que cuando los presidentes autonómicos plantearon junto con el presidente del Gobierno que este asunto era importante, me imagino que sería porque tenían voluntad política y además necesidad de que se mejore ese sistema”, comentó.

En este sentido, señaló que si no se llega a un acuerdo y la reforma no sale adelante “será un fracaso compartido”, pero matizó que “si hay voluntad, es un paso muy importante para sacarlo adelante”.

Ante la pregunta de si la reforma podría salir adelante en esta legislatura, Sáenz de Santamaría contestó que “vamos cumpliendo los plazos, porque hay voluntad en muchos temas, pero más importante que los plazos es que salga bien”.

TAREA COMÚN

Por su parte, Montoro se sumó al agradecimiento y valoró el esfuerzo que ha supuesto encontrar los puntos comunes en términos de diagnóstico en el tema de la financiación autonómica.

“Cuando hay una tarea común que vale la pena, tenemos a gente comprometida con ofrecer lo mejor de sí mismo para aportar al debate político y al debate de opinión pública general los contenidos y las propuestas en relación al futuro de la financiación de las comunidades autónomas”, destacó.

Montoro indicó que trasladarán formalmente este documento a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará este jueves por la tarde y anunció que propondrán un calendario de negociación con las comunidades autónomas.

Por último, apuntó que “agradeceremos su disposición a irnos consultando para favorecer el debate político que a partir de ahora se producirá”. “No cabe duda de que su trabajo no tiene por qué acabar aquí con la entrega de este resumen final, sino en la aportación concreta a las diferentes propuestas que ahora tienen que nacer del debate político”, concluyó.

