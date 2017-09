UGT PRESENTA UNA PLATAFORMA 'ONLINE' PARA ASESORAR A LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA Y DAR RESPUESTA EN 24 HORAS

El sindicato UGT presentó este martes la plataforma digital ‘Tu respuesta sindical ya’, dirigida a asesorar a los trabajadores del entorno digital procedentes de la economía colaborativa en materia de derechos laborales y a cuyas demandas se les dará respuesta en un plazo máximo de 24 horas.

En rueda de prensa, el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, y la secretaria confederal, Isabel Araque, presentaron esta herramienta que es “la primera sección sindical digital que se da en el país”.

Pino explicó que esta plataforma nace con la intención de atender las demandas de trabajadores en empresas de la economía colaborativa y que desarrollan su trabajo en el entorno digital, con unas condiciones de “precariedad” laboral y de inseguridad.

“Tenemos gran cantidad de llamadas por parte de nuestros organismos” en relación a los horarios de trabajo o los salarios de estos trabajadores, aseguró Pino, quien indicó que en esa situación se encuentran en España unos dos millones de personas.

Desde UGT señalaron que el objetivo es “poder ejercer la presión suficiente” para cambiar este modelo de trabajo, y para ello, “necesitamos la colaboración del máximo posible de trabajadores que nos puedan trasladar en qué situación se encuentran”.

Los usuarios, sin necesidad de estar afiliados en un primer momento, podrán plantear sus preguntas o denuncias y se les atenderá tanto en la vertiente sindical como judicial. El horario de atención es de lunes a viernes y recibirán respuesta en un plazo máximo de 24 horas.

Además, la plataforma recoge un listado con las 20 preguntas más frecuentes, acompañadas de las respuestas, y un documento con información sobre los permisos de trabajo retribuidos que recoge el Estatuto de los Trabajadores.

Araque incidió en que los empleados de las plataformas digitales de la economía colaborativa, “si no son esclavos, van camino de serlo por las condiciones que se les está imponiendo”.

El principal objetivo es que se empiece a legislar sobre esta modalidad de trabajo, y “no solamente controlar a las multiservicios”. Por ello, se dirigirán al Gobierno y a los partidos políticos con la intención de trasladarles propuestas legislativas encaminadas a esa regulación en todos los procesos de externalización que lleven a cabo las empresas.

En este sentido, desde el sindicato reclaman mayores sanciones a las infracciones relativas a las condiciones de trabajo, prestando especial atención al trabajo autónomo ficticio y no declarado, así como involucrar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que ejerza mayor control.

Pino advirtió de que “o nos ponemos de acuerdo para trabajar la sociedad en su conjunto, o va a desaparecer el trabajo tal y como lo conocemos”.

MESAS DE DIÁLOGO SOCIAL

Preguntado por el planteamiento de esta cuestión en las mesas de diálogo social abiertas con el Gobierno, Pino respondió que el primer planteamiento desde UGT es modificar la reforma laboral, y acto seguido explicó que en la Mesa encargada de abordar la calidad en el empleo “podríamos hablar de esto” pero “no se reúne desde febrero de este año”.

De este modo, concluyó que “tiene que haber voluntad política” para abordar esta realidad, “ya no es posible seguir repitiendo lo mismo, la precariedad en el mundo del trabajo y no hacer nada, se van agotando ya los tiempos”.

En esta línea, también lamentó que “hace falta mayor énfasis” por parte de los partidos políticos para abrir el debate sobre la regulación de estos trabajos.

