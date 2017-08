EL PRAT. EL LAUDO DEL MEDIADOR SE CONOCERÁ ESTA MAÑANA

El árbitro designado por el Gobierno para mediar en el conflicto laboral en El Prat, Marcos Peña, dará a conocer su decisión este jueves a mediodía, con lo que se pondría fin al conflicto que mantienen Eulen y los trabajadores en el aeropuerto de Barcelona y que ha provocado largas colas durante semanas y retrasos en los accesos a la terminal.

Durante el plazo de diez días en el que se debía determinar el laudo, Peña inició sus trabajos celebrando reuniones con la empresa, los trabajadores y con el presidente del gestor aeroportuario Aena, José Manuel Vargas. También estaba previsto un encuentro con la Generalitat de Cataluña.

En medio de estos trabajos, el comité de empresa de Eulen aprobó en asamblea iniciar otra huelga por los despidos de dos empleados, acusados de no cumplir con los servicios mínimos. En este caso, el comité entiende que la protesta sería legal porque no tendría relación con el laudo que se pueda determinar.

No obstante, los representantes de los trabajadores adelantaron que independientemente de cual sea la decisión del mediador, recurrirán el laudo al considerar que no se ha dado el caso para establecer un arbitraje obligatorio, y de hecho, ya han iniciado los trámites para registrar la denuncia ante el Tribunal Supremo.

DECISIÓN DEL GOBIERNO

El Gobierno aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario el procedimiento de arbitraje obligatorio como solución a la convocatoria de huelga de 24 horas indefinida de los trabajadores de Eulen que desempeñan su trabajo en los controles de seguridad de pasajeros de El Prat.

El Ejecutivo recurrió al arbitraje obligatorio tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y los trabajadores y de la mediación de la Generalitat.

Ante la falta de acuerdo entre las partes para designar un árbitro, el Ejecutivo propuso al presidente del CES, quien no recibió ninguna alegación y finalmente quedó nombrado como árbitro.

